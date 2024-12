Robinhood auf der Überholspur – Analysten bullish!

Robinhood (HOOD) hat einen Pfeil in Richtung Anleger geschossen – und getroffen!

Beim Investorentag des Unternehmens in dieser Woche sagte CEO Vlad Tenev, dass seine Kunden an Sportwetten interessiert seien. Konkretes liegt noch nicht vor, aber die Richtung ist klar: Expansion; nicht nur räumlich, sondern auch in neue Bereiche. Der Markteintritt in Großbritannien ist jüngst gelungen, im nächsten Jahr soll der Eintritt in den asiatischen Markt erfolgen.