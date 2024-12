UNTERNEHMEN vom 06.12.2024 - 15.15 Uhr

Finanzinvestor KKR will restliche Anteile an Encavis - Delisting

HAMBURG - Der Finanzinvestor KKR will die restlichen Anteile am Solar- und Windpark-Betreibers Encavis erwerben. Geboten werden 17,50 Euro je Aktie, teilte das Unternehmen am Freitag in Hamburg mit. Der US-Finanzinvestor hält bereits etwa 87,73 Prozent an Encavis und hatte angekündigt, auch die übrigen Aktien zu übernehmen und das Unternehmen von der Börse nehmen zu wollen. Mit Encavis sei bereits eine entsprechende Delisting-Vereinbarung geschlossen worden, in der das Unternehmen bereits vor Ablauf der Annahmefrist den Widerruf der Zulassung der Encavis-Aktien beantragen werde, hieß es.

Weitz wird zum 1. März neuer Scout24-Chef - Hartmann verlängert nicht

MÜNCHEN/BERLIN - Der langjährige Produkt- und Technologievorstand von Scout24 , Ralf Weitz, soll ab 1. März die Geschäfte des ImmoScout24-Betreibers leiten. Der noch amtierende Konzernchef Tobias Hartmann wolle aus persönlichen Gründen nach zwei Amtsperioden seinen Vertrag nicht verlängern und zu Ende Februar 2025 das MDax -Unternehmen verlassen, hieß es in einer entsprechenden Mitteilung am Freitag. Weitz ist seit 2008 in verschiedenen Funktionen und leitenden Positionen bei Scout24 tätig.

IG Metall: Am Montag erneut bundesweiter Warnstreik bei VW

WOLFSBURG - Die IG Metall ruft für Montag zum zweiten flächendeckenden Warnstreik bei Volkswagen auf. Parallel zur dann laufenden Tarifrunde werde es erneut befristete Arbeitsniederlegungen an allen deutschen VW -Standorten außer Osnabrück geben, teilte die Gewerkschaft mit. In Wolfsburg, wo die vierte Tarifrunde bei Volkswagen ansteht, ist unmittelbar vor Verhandlungsbeginn eine Protestkundgebung geplant.

Richter lehnt Einigung zwischen Boeing und US-Regierung ab

WASHINGTON - Ein US-Gericht hat eine Vereinbarung von Boeing mit der US-Regierung abgelehnt, durch die der Flugzeugbauer einem Gerichtsprozess um zwei tödliche Abstürze von Maschinen des Typs 737 Max entgangen wäre. Richter Reed O'Connor in Texas ordnete neue Gespräche der Parteien an. Boeing-Aktien notierten zuletzt rund ein Prozent im Minus.

Airbus liefert 84 Maschinen im November aus



TOULOUSE - Der Flugzeugbauer Airbus hat im November 84 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert. Insgesamt wurden damit im laufenden Jahr 643 Maschinen übergeben, teilte das Unternehmen am Freitag in Toulouse mit. Airbus hat es sich zum Ziel gesetzt, in diesem Jahr 770 Passagierjets auszuliefern. Dabei ziehen die Auslieferungen üblicherweise zum Jahresende an. Airbus kämpft seit längerem mit Lieferproblemen der Triebwerkshersteller. Die Bruttobestellungen lagen im November bei 30 Maschinen.

^

Weitere Meldungen



-Bayer-Konkurrent Corteva will Soja-Geschäft in Brasilien stark ausbauen -Trump will Musk-Berater mit KI und Kryptowährungen betrauen -Tarifkonflikt bei kleineren Bahnen und Busbetrieben beendet -Union bietet Ja zu CO2-Speichergesetz an

-ROUNDUP: Nach Fehlstart: Europas Vega-C-Rakete erfolgreich abgehoben -Niederlande: Starke Winde behindern Flugverkehr

-Lebensmitteleinkauf fürs Fest: Jeder Zweite will sparen -Nachhaltige Geschenke sind Kunden nur wenig Aufpreis wert -Namhafte Gegner aus Südamerika für Bayern und BVB

-Älteste Sonntagszeitung 'The Observer' soll verkauft werden°

Kundenhinweis:

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 148,7 auf Tradegate (06. Dezember 2024, 13:57 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +3,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,19 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 17,14 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 9,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,8900 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -9,68 %/+68,59 % bedeutet.