Renaissance Philanthropy und XTX Markets legen neuen 9-Millionen-USD-Fonds "AI for Math" auf Der Fonds soll neue Projekte unterstützen, die KI-Tools entwickeln, um bahnbrechende Entdeckungen in der Mathematik zu beschleunigen Renaissance Philanthropy und XTX Markets gaben heute die Auflegung des AI for Math Fonds bekannt. Der Fonds wird 9,2 …