Myant und Coapt kooperieren, um Hilfsmittel und Schmerztherapie mit textilbasierten neuronalen Schnittstellen zu verbessern

Toronto (ots/PRNewswire) - Myant Corp., ein Pionier im Bereich Textilcomputer

für das Gesundheitswesen, und Coapt (https://coaptengineering.com/) , ein

führendes Unternehmen im Bereich der neuronalen Schnittstellentechnologie, gaben

eine Zusammenarbeit bekannt, die darauf abzielt, die Landschaft der

Hilfstechnologien zu verändern. Die Partnerschaft konzentriert sich auf die

Entwicklung und Vermarktung textilbasierter elektromyografischer (EMG)

Schnittstellen, die die Interaktion von Prothesen und ähnlichen therapeutischen

Geräten mit dem menschlichen Körper verbessern.



Durch die Zusammenführung der hochmodernen EMG-Intent-Decoder-Steuerungssysteme

von Coapt mit den fortschrittlichen Textiltechnologien von Myant soll diese

Zusammenarbeit neue Produkte hervorbringen, die mehr Komfort, Präzision und

Kontrolle für Personen bieten, die Hilfsmittel wie Prothesen verwenden. Die aus

dieser Partnerschaft hervorgegangenen Produkte können neue Wege für Therapien

eröffnen, die auf Phantomschmerzen und Biofeedback-basierte Lösungen abzielen,

und so die Mission von Myant, das Leben und die alltäglichen Erfahrungen von

Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu verbessern, weiter voranbringen.





"Myant und Coapt teilen die Vision, die Lebensqualität durch die nahtloseIntegration von Technologie und menschlichem Körper zu verbessern", sagte TonyChahine, CEO von Myant. "Diese Zusammenarbeit wird die Grenzen dessen, was inder Prothetik und Rehabilitation möglich ist, erweitern."Der Fahrplan von Myant und Coapt für künftige Innovationen im Bereich derunterstützenden Technologien sieht die Erforschung von Anwendungen dervirtuellen und erweiterten Realität für medizinische Therapien vor. DiesesVorhaben wird auch finanzierte Forschung und klinische Studien umfassen, um diebreiteren Auswirkungen ihrer kombinierten Technologien für Patienten weltweit zuerforschen."Gemeinsam schaffen Coapt und Myant eine Zukunft, in der unterstützendeTechnologien Menschen nicht nur dabei helfen, ihre Funktionen wiederzuerlangen,sondern auch ihr allgemeines Wohlbefinden und ihre Autonomie verbessern", fügteBlair Lock, CEO von Coapt, hinzu.Myant freut sich darauf, seine neuesten Innovationen auf der ConsumerElectronics Show (CES) vom 7. bis 10. Januar 2024 in Las Vegas, USA, zupräsentieren. Durch Live-Demos mit Coapt möchte Myant die Einführung vonunterstützenden Technologien der nächsten Generation beschleunigen und sinnvolleVerbindungen mit der globalen Gesundheitsgemeinschaft fördern.Informationen zu MyantMyant verfolgt das Ziel, Lebensqualität für alle zu ermöglichen und zuverbessern. Wir nutzen die Fortschritte in den Bereichen KI, Medizin und