Bau-Branche in Deutschland sieht Stabilisierung auf niedrigem Niveau

klaresache schrieb heute 10:13

Es wird ein steiniger Weg, aber man wird wieder in die Spur finden. Deutsche Fahrzeuge werden sich wieder durchsetzen. Schaut euch mal einen Tesla an, Spaltmaße kennt man in USA nicht. Alles billiges Plastik, Ausstattungen nicht wertig usw. Es wird dauern, aber es wird schon wieder.