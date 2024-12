FDP-Fraktion hat noch Fragen zu Northvolt

KIEL (dpa-AFX) - Die FDP-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag will mit parlamentarischen Anfragen weitere Aufklärung rund um die finanziellen Verpflichtungen beim Batteriehersteller Northvolt erreichen. "Wir erwarten, dass uns die Landesregierung sehr zeitnah detailliert aufschlüsselt, welchen Kenntnisstand die Landesregierung zu welchem Zeitpunkt hinsichtlich der Risikobewertung der Wandelanleihe hatte und wie sie sich in den Prüfprozess konkret eingebracht hat", so Fraktionschef Christopher Vogt.

Im Finanzausschuss am Donnerstag hatte die Landesregierung deutlich gemacht, dass sie die finanziellen Lasten durch die Krise des schwedischen Batterieherstellers Northvolt mit zusätzlichen Schulden stemmen will. Es geht um 300 Millionen Euro, die das Land als Ausfallbürgschaft übernommen hat und nun an den Bund zahlen muss. Die Staatshilfen sind für den Bau der Batteriefabrik in Heide.