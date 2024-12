Überreaktion droht, wenn der S&P 500 diese Marke erreicht, warnt die BofA

Michael Hartnett, Analyst der Bank of America (BofA) sagt, dass Anfang 2025 ein hohes Risiko einer "Überreaktion" bestehe, wenn der S&P 500 sich 6.666 Punkten nähert – etwa 10 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Der S&P 500 ist in diesem Jahr um etwa 27 Prozent gestiegen und hat sein bestes Jahr seit 2019 verzeichnet. Vor allem der Optimismus in Bezug auf künstliche Intelligenz und die Wetten darauf, dass die "America-First"-Politik des designierten Präsidenten Donald Trump die heimischen Märkte ankurbeln würde, haben zur Rallye beigetragen. Seine Unterstützung für Kryptowährungen half dabei, den Bitcoin-Kurs diese Woche kurzzeitig auf über 100.000 US-Dollar steigen zu lassen.

Bridgewater reiht sich ein

Hartnett ist nicht allein. Auch der nach Vermögenswerten größte Hedgefonds der Welt hat seine Kunden davor gewarnt, auf eine anhaltende unangefochtene Rallye der US-Aktien zu setzen.

"Die Anleger konzentrieren sich mehr denn je auf Aktien, insbesondere auf US-Aktien. Sie setzen – implizit oder explizit – darauf, dass US-Aktien weiter gewinnen werden, wie sie es in den letzten Jahrzehnten getan haben. Aber die Bewertungen sind viel höher als zu Beginn des Bullenmarktes für Aktien", schreibt Karen Karniol-Tambour, Co-Chief Investment Officer bei Bridgewater Associates, in einer Mitteilung an Kunden.

"Trump will, dass die USA gewinnen – aber werden US-Aktien weiterhin überdurchschnittliche Renditen liefern, auch wenn der Sieg der USA bereits in ihren Kursen enthalten ist?", fragt die Strategin.

"Eine Mischung aus Anleihen und Rohstoffen dürfte eine Diversifizierung über die gesamte Bandbreite der Aktienrückgänge hinweg bieten, die wir erleben könnten, ohne dass wir für diesen Schutz einen Aufschlag zahlen müssen", rät Karniol-Tambour Anlegern, um sich für einen potenziellen Pullback zu rüsten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion