Umsatzrückgang von 4 % (real) für 2024 und von ca. 2,5 % für 2025 prognostiziert

Berlin (ots) - Nachfrage nach Bauleistungen bleibt hinter Investitionsbedarfzurück"Die Bauwirtschaft steht weiterhin vor erheblichen Herausforderungen. DieNachfrage nach Bauleistungen ist in den Hochbausparten schwach ausgeprägt. DemWohnungsbau fehlen weiter Impulse, die Konjunkturlage in der verarbeitendenIndustrie drückt nun zunehmend auf den Wirtschaftshochbau. DieKonjunkturentwicklung im Bauhauptgewerbe bleibt zweigeteilt. Einer verfestigtenNachfrageschwäche im Wohnungsbau und Wirtschaftshochbau steht eine intakteNachfrage im Wirtschaftstiefbau gegenüber. Treiber sind hier die Energie- undMobilitätswende. Der Umsatz im Bauhauptgewerbe wird 2024 voraussichtlich knapp160 Milliarden Euro erreichen. Dies entspricht einem nominalen Rückgang von 2Prozent, unter Herausrechnung der Preisentwicklung von zwei Prozent, einemrealen Minus von 4 Prozent.Die Geschäftserwartungen unserer Unternehmen für 2025 sind verhalten. Eszeichnet sich eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau ab. Die Unternehmenblicken nicht mehr tiefer ins Tal der Krise, sondern orientieren sich zunehmendentlang der Talsohle. 2025 dürfte das fünfte Jahr in Folge mit realenUmsatzverlusten sein: Die Umsätze werden bei einer Preisentwicklung um 2,5Prozent um real 2,5 Prozent sinken", kommentiert Wolfgang Schubert-Raab,Präsident Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB), die Konjunkturzahlen derBauwirtschaft 2024 /2025.Trotz eines anhaltend hohen Investitionsbedarfs bleibt die Nachfrage nachBauleistungen in allen Bausparten schwach. Seit 2021 sind die Auftragseingängeim Bauhauptgewerbe real um 13 Prozent zurückgegangen. Laut einer aktuellenUmfrage des ZDB, an der über 1.600 Unternehmen teilgenommen haben, bleibt derMangel an Aufträgen der häufigste Baubehinderungsgrund. Dies dämpft nicht nurdie Investitionsbereitschaft, sondern hemmt auch die Einstellung neuerMitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Schwache Nachfrage WohnungsbauIm Wohnungsbau wirkt sich die unzureichende Neubauförderung aus. Von denjährlich angestrebten 400.000 Wohneinheiten (WE) wird Deutschland weit entferntbleiben. Für 2024 werden nur noch 250.000 bis 255.000 Fertigstellungen erwartet,ein deutlicher Rückgang gegenüber 294.400 WE im Jahr 2023. Die Rahmenbedingungen- stark gestiegene Bau- und Finanzierungskosten - bleiben ungünstig. DieNachfrage nach Baugenehmigungen stagniert auf niedrigem Niveau: Die Reichweiteder Auftragsbestände hat sich stabilisiert und liegt im September 2024 bei gutfünf Monaten. Dies deutet darauf hin, dass die Talsohle der Nachfrage im