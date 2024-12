Rubrik zündet den Kursturbo: Diese Zahlen haben es in sich!

Besonders die Abo-Einnahmen - ein zentraler Wachstumstreiber für das Unternehmen - konnten mit einem Plus von 55 Prozent auf 221,5 Millionen US-Dollar stark zulegen.

Im dritten Quartal meldete Rubrik einen bereinigten Verlust von 21 Cent pro Aktie – ein Ergebnis, das die Analystenerwartungen von 40 Cent Verlust pro Aktie weit übertraf. Auch beim Umsatz zeigte das Unternehmen Stärke: Mit 236,2 Millionen US-Dollar lag der Erlös nicht nur über den Konsensschätzungen von 217,5 Millionen US-Dollar, sondern markierte auch ein beeindruckendes Plus von 43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Rubrik, das erst im April diesen Jahres an die Börse ging, überzeugte nicht nur mit den aktuellen Zahlen, sondern auch mit einer Anhebung der Jahresprognose. Das Unternehmen erwartet nun einen Jahresumsatz zwischen 860 und 862 Millionen US-Dollar – ein deutlicher Anstieg gegenüber der bisherigen Prognose von 830 bis 838 Millionen US-Dollar.

Die Aktie ist seit dem IPO um fast 40 Prozent gestiegen. Am Freitag liegt die Aktie 30 Prozent im Plus, schon vorbörslich hatten Anleger die Aktie mit zweistelligen Gewinnen gefeiert. Im Musterdepot der wallstreetONLINE Börsenlounge ist Rubrik schon seit Mitte des Jahres dabei. Und auch hier ist der Wert voll eingeschlagen. Aktuell ist die Aktie im Musterdepot von Markus Weingran fast 140 Prozent im Plus.

Die Analysten von Guggenheim, angeführt von John DiFucci, lobten die beeindruckende Dynamik des Unternehmens und hoben das Kursziel von 52 auf 72 US-Dollar an. "Rubrik ist kein stagnierendes Unternehmen, sondern lebt von Innovation“, schrieben die Experten. Sie betonten jedoch, dass das volle Potenzial des Unternehmens noch schwer abzuschätzen sei.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rubrik Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +28,10 % und einem Kurs von 68,74USD auf NYSE (06. Dezember 2024, 15:54 Uhr) gehandelt.