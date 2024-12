45 Uhr im Ersten (FOTO)

München (ots) - CAREN MIOSGAam Sonntag, 8. Dezember 2024, um 21:45 Uhr im ErstenDas Thema: 1000 Tage Krieg gegen die Ukraine - wird jetzt verhandelt?Seit mehr als 1000 Tagen führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine.Zuletzt hat der Druck an der Front deutlich zugenommen, Russland vermeldetmilitärische Fortschritte und greift im ganzen Land weiter die zivileInfrastruktur an. Anfang dieser Woche besuchte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)überraschend die ukrainische Hauptstadt Kiew und verkündete Details zu einemWaffenpaket, das bis Ende des Jahres an die Ukraine geliefert werden soll. Wiegroß ist der Druck auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, jetztin Verhandlungen einzusteigen? Ist Putin dazu überhaupt bereit und zu welchenBedingungen? Welche Rolle wird der künftige US-Präsident Donald Trump dabeispielen? Und wäre Deutschland bereit, zur Absicherung eines möglichenWaffenstillstandes Soldaten in die Ukraine zu schicken?Die Gäste:Armin Laschet (CDU-Außenpolitiker)Claudia Major (Expertin für Sicherheitspolitik, Stiftung Wissenschaft undPolitik)Moritz Gathmann (Journalist)"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIOmedia im Auftrag des NDR.Pressekontakt:Redaktion: Bianca Leitner (NDR)Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Caren Miosga:Stephan Clausen, K E T A N O, Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: clausen@ketano.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/5925220OTS: ARD Das Erste