GameStop: Roaring Kitty sorgt mit mysteriösem Post für steigende Kurse

Der neue Post ist das erste Lebenszeichen von Roaring Kitty seit dem 6. September. Wie gewohnt verzichtete er auf Erklärungen und überließ die Interpretation seines Posts der Community. Ich spekuliere mal ein wenig mit. In der Mitte des Bildes befinden sich Zahlen 01:09/04:20. Beim amerikanischen Datum wird immer zunächst der Monat genannt. So wäre der 9. Januar gemeint. Dreht man die ersten beiden Zahlen jedoch rum, dann wird aus dem Datum der 9. Oktober. Dies würde Sinn ergeben.

Für die 04:20 würde sich schnell eine Erklärung ergeben. Zuletzt hielt Kieth Gill 2,1 Prozent an Gamestop. Im dritten Quartal hat Gill seine 6,6 Prozent an Chewy wieder verkauft. Das dürfte ihm deutlch mehr als 200 Millionen US-Dollar gebracht haben. Diese Summe würde locker reichen, um seine Beteiligung an Gamestop zu verdoppeln.

Daher könnten die Zahlen auf dem Computer bedeuten, dass Keith Gill seine Anteile an Gamestop am 9. Oktober auf 4,2 Prozent verdoppelt hat. Ob die Annahme stimmt, erfahren wir wohl erst 2025, wenn die neuen F-13 Formulare bei der amerikanischen Börsenaufsicht SEC veröffentlicht werden.

Tipp aus der Redaktion London, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. London, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. Entdecken Sie jetzt die Trading-Welt von SMARTBROKER+

Zahlen kommen Dienstag

Ich weiss nicht, ob Keith Gill die Position wirklich aufgestockt hat, ich weiss aber, dass Dienstag nach US-Börsenschluss die Zahlen von Gamestop kommen. Laut FactSet prognostizieren die Analysten für das dritte Quartal 2024 einen Verlust von 0,03 US-Dollar je Aktie, nachdem im Vorjahresquartal ein Minus von 0,10 US-Dollar pro Anteilsschein gemeldet wurde. Der Umsatz wird voraussichtlich bei 888 Millionen US-Dollar liegen, ein Rückgang im Vergleich zu den 1,08 Milliarden US-Dollar aus dem dritten Quartal 2023.

Die Zahlen dürften aber nicht im Mittelpunkt stehen. Viel spannender dürfte der Ausblick von Gamestop sein. Die Investoren erwarten Hinweise auf eine mögliche Trendwende. Der US-Konzern sitzt auf einem schönen Batzen Geld und der soll investiert werden. Schon bei den Zahlen zum dritten Quartal hatten die Anleger ähnliche Erwartungen.

Vorstandsvorsitzender Ryan Cohen hatte da allerdings keine gravierenden Neuigkeiten im Gepäck und somit sorgten maue Zahlen und ein enttäuschender Ausblick für fallende Kurse. Dieses Schicksal könnte die Aktie auch am kommenden Dienstag wieder erleiden. Es sei denn: Ryan Cohen präsentiert diesmal eine zündende Idee.

Vielleicht holt er ja die Roaring Kitty in den Vorstand oder Aufsichtsrat. Operativ würde das zwar nicht viel bringen, aber es könnte die Meme-Trader zum Zugreifen bewegen, falls Keith Gill sie nicht schon Montag mit einem neuen Post in die Aktie treibt.

Langer Text, kurzes Fazit: Wie es bei Gamestop weitergeht, ist nicht wirklich zu prognostizieren. Die Chancen stehen 50:50. Entweder landet CEO Cohen einen Homerun und die Aktie hebt ab oder er bleibt so ideenlos wie zuletzt und die Aktie dürfte zurücksetzen. Wer das Papier vor den Zahlen kauft, lässt sich auf einen lupenreinen Zock ein.

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist diesen Zock bereits vor einer Woche eingegangen. Wenn Sie bei Gamestop auf dem laufenden bleiben wollen, dann schauen Sie in deser Woche immer mal wieder in die Sendung rein. Mittwoch werden die Zahlen unter Garantie ein Thema der Sendung sein. Hier geht zu unserem YouTube-Kanal -> "Klick"

Nach Nvidia: 5 KI-Revolutionäre aus der zweiten Reihe! Favoriten für die nächste Aufwärtswelle: Jetzt kostenlosen Report sichern!

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,90 $ , was eine Steigerung von +5,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer