Digitaler Bahnknoten in Stuttgart bleibt Hängepartie Sie soll den neuen Tiefbahnhof in Stuttgart leistungsfähiger und die S-Bahn zuverlässiger machen: die Digitalisierung des Bahnknotens in Stuttgart (DKS). Die Hängepartie um die dritte Ausbaustufe des Projektes geht weiter. Die Voraussetzungen für …