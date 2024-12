Mehr Kohle für Energie ausgegeben – Importierter Atomstrom auf Rekordhoch

Erst kürzlich hatte RWE-Chef Markus Krebber auf die Energieprobleme vor der eigenen Haustür hingewiesen und für einen Aufschrei gesorgt. In einem LinkedIn-Post wies er auf die mangelhafte deutsche Infrastruktur hin: Strom ist zwischen 17 und 20 Uhr wieder so teuer wie zuletzt mitten in der Energiekrise 2022.

Laut Fraunhofer Institut ist die Energielast der erneuerbaren Energien in diesem November auf 36 Prozent zurückgegangen. Das Problem, was Krebber sieht: es gibt keine Speicherkapazitäten für Strom aus erneuerbaren Energien; zudem ist die Abhängigkeit von Wind und Wetter gegeben. Strom aus dem Ausland muss teuer dazu gekauft werden.