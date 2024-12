Kaffee im Rallymodus! +54,85% p.a. mit Discount Put Optionsschein!

➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest

Telegram Gruppen-Name: ik_invest

Der Kaffeepreis ist zuletzt weiter deutlich angestiegen und in den Rallymodus gewechselt. Gerade im November gab es nochmal eine deutliche Aufwärtsbewegung. Doch verschiedene Vorfilter wie das Sentiment und die CoT-Daten zeigen weiterhin eine potenzielle Abwärtsbewegung auf. Auch aus charttechnischer Sicht wird es interessant, denn der Kaffeepreis ist nun in einen langfristigen Widerstandsbereich gelaufen. Mit einem Discount Put Optionsschein von Vontobel (WKN: VC9MC3) lässt sich aktuell eine attraktive Seitwärtsrendite erzielen. Mehr dazu in diesem Video.