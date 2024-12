Freundliche Tendenz - Arbeitsmarktdaten kommen gut an

Galileo_Investments schrieb 02.12.24, 16:52

Hallo zusammen,



na wenn alle Berichten dann muss ich auch mal wieder was machen ;-)



Meine Aktivitäten seit dem 2.10.24 sehen wie folgt aus:



Ich habe meinen VWL Vertrag aufgelöst und alle freien Anteile an dem DWS Vermögensbildungsfonds I verkauft. Ist eigentlich ganz gut gelaufen der Fonds aber die Gebühren haben mich einfach geärgert. Nach Steuern blieb ein ordentlicher Betrag der direkt in das Depot geflossen ist.



Dann habe ich an dem Sqeeze Out von Morphosys teilgenommen. Novartis hatte MOR übernommen. Auch dieses Geld wurde nach Abzug der Steuern direkt wieder investiert.



Käufe:

PayPal: weitere Aufstockung, ist nun eine richtig große Position

Warner Bros Discovery: zu Tiefstkursen aufgestockt  Aktie hat sich in den letzten Wochen endlich positiv entwickelt / Steueroptimierung wurde vorgenommen: die vorhandene Position wurde verkauft und damit ein Verlust realisiert, dann wurde zu Tiefstkursen eine doppelt so große Position erworben

Pfizer: kräftige Aufstockung zu Tiefstpreisen

Vimeo: kleine Aufstockung durch positives Momentum

GSK: Aufstockung zu Tiefstkursen

Uber: neue Position eröffnet nachdem ich mich in dem Thema eingelesen habe



Verkäufe:

Keine bis auf die Steueroptimierung bei WBD und eine Optimierung bei IAC



Depot:

Heute hat das Depot ein neues ATH gemacht. YTD stehe ich bei 19,45%, da sind aber alle Investitionen (Dividenden reinvistiert und neues Geld) dabei. Die reine Performance dürfte bei vielleicht 15-17% liegen, auch schon ordentlich. So ganz genau lässt sich das auch nicht ausrechnen.



Meine größten Positionen im Moment: (Depot steht am ATH, insgesamt über 80 Werte)



1. Microsoft (>10 Prozent des Depot)

2. Amazon

3. Arista

4. Alphabet

5. PayPal

6. General Mills

7. Walt Disney

8. BHP Group



Insgesamt habe ich aktuell 86 Positionen im Depot, Ziel ist aber um die 50-60. Ich arbeite weiter an der Reduzierung der Anzahl.



Watchlist:

- Verkauf meiner Stahlwerte wenn der Zeitpunkt günstig ist

- Verkauf meiner EM-Minenwerte (also Gold und Silber) wenn der Zeitpunkt günstig ist

- Pernod Ricard oder Diageo genauer ansehen, wobei beide Firmen nicht gut laufen im Moment (habe noch keine von beiden im Depot)

- Einstieg bei Nike prüfen

- Aufstockung bei DHL Group steht im Raum

- Ggf. Aufstockung bei J&J: ich habe aber gerade erst Pfizer und vor einiger Zeit Bristol Myers aufgestockt und will auch nicht zu viel in dem Bereich machen

- Tech Werte Akamai oder Fastly wollte ich mir mal ansehen



An Dividenden waren es im November 780 € im Vergleich zu 558 € im letzten Jahr. Für Dezember sagt DivvyDiary knapp unter 1400€ vorraus.

Gute Geschäfte und eine schöne vorweihnachtliche Zeit euch allen!



VG G