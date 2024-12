Cerro de Pasco - 450 Mio. Unzen Silber und transformativer Fortschritt 2024

Erfahren Sie mehr über die bemerkenswerten Fortschritte von Cerro de Pasco Resources ( WKN A2N7XK / TSXV CDPR ). Das Unternehmen hat sich von einer schwierigen finanziellen Lage zu einem führenden Akteur im Bereich der Aufbereitung von überirdischen Silberressourcen entwickelt.

CEO Guy Goulet präsentiert das einzigartige Projekt zur Wiederaufbereitung von Tailings, das auf geschätzte 450 Millionen Unzen Silberäquivalent taxiert wird, darunter 110 Millionen Unzen reines Silber. Erste Bohrergebnisse übertrafen die Erwartungen mit 52 % mehr Silber als frühere Berichte angaben. Fortschritte in der Metallurgie und potenzielle Rückgewinnungsraten von bis zu 72 % können die Rentabilität des Projekts noch erheblich verbessern . Mit strategischen Investoren wie Eric Sprott ist Cerro de Pasco gut finanziert und bereit, im Bereich des nachhaltigen Silberbergbaus zu führen.

Cerro de Pasco Resources Ltd. arbeitet an der Wiederaufbereitung historischer Silber-Tailings in Peru und strebt eine der größten überirdischen Silberressourcen weltweit an.

Hier geht's zum Video:



