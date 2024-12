Online-Welt und Baumärkte wachsen zusammen: neue Vorteile für Kundinnen und Kunden (FOTO)

Soltau (ots) - Im Rahmen der hagebau-Gesellschafterveranstaltung wurde jüngst

klar bestätigt: Die konsequente Weiterentwicklung der Omnichannel-Strategie mit

digitaler Kundenkommunikation und -ansprache sowie verbesserten

Kundenerlebnissen wird zielstrebig weitergeführt.



Die hagebau-Gruppe macht den Einkauf für Heimwerker, Gartenliebhaber und

Hobby-Bastler noch einfacher und angenehmer: Durch die konsequente Umsetzung der

Omnichannel-Ausrichtung werden alle Einkaufsmöglichkeiten - ob online, mobil

oder im Baumarkt - perfekt miteinander verbunden. Dabei steht ein Ziel im

Mittelpunkt: Den Kundinnen und Kunden ein nahtloses, stimmiges Einkaufserlebnis

zu bieten.





Die Vorteile im Überblick- Weiterentwicklung der hagebau-App : Noch smarter, noch hilfreicher - mit neuenFunktionen wird die App zum unverzichtbaren Helfer, egal ob beim Einkauf oderder Planung von Projekten.- Verbesserter Webshop : Den persönlichen Markt auswählen, Produkte onlinefinden, vergleichen und bestellen oder im Markt abholen - einfacher undschneller als je zuvor.- Aktives Couponing : Sparen wird bald noch leichter - mit personalisiertenAngeboten direkt in die hagebau-App oder ins Kundenkonto.Diese Maßnahmen ermöglichen es den Kundinnen und Kunden, ihre Wünscheunkompliziert erfüllen - vom Stöbern auf der Couch bis zum schnellen Einkauf imMarkt.Was bedeutet Omnichannel für den Marktbesuch?Auch in den hagebau-Märkten selbst wird der Service verbessert. Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter werden gezielt geschult, um digitale und stationäre Angeboteoptimal miteinander zu verbinden. Die Prüfung der Produkt-Verfügbarkeit vor demEinkauf, Online-Reservierung, die schnelle Beratung, Click-and-Collect oderinnovative Ideen: Der Besuch im Baumarkt wird einfacher, kundenorientierter undso zum rundum gelungenen Kauferlebnis.Nachhaltige Entscheidungen für die ZukunftNeben den digitalen Neuerungen legt die hagebau großen Wert auf nachhaltigeProdukte und ein breites Sortiment, das voll auf die Bedürfnisse der Kundinnenund Kunden abgestimmt ist. Das erweiterte digitale Marketing ermöglicht es,individuelle Wünsche noch gezielter anzusprechen und hilfreiche Informationenrund um DIY-Projekte und Gartenpflege anzubieten.hagebau: Gemeinsam stark für Kundenzufriedenheit"Wir wollen die besten Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden finden", betontFrank Staffeld, Geschäftsführer Einzelhandel der hagebau. Der enge Austauschzwischen Märkten und der Zentrale stellt sicher, dass die Wünsche undBedürfnisse vor Ort berücksichtigt werden - für ein Einkaufserlebnis, dasbegeistert.Pressekontakt:Michael MaaderBereichsleiterUnternehmenskommunikationhagebauHandelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KGCeller Straße 47, 29614 SoltauTelefon: +49 5191 802-9090Mobil: +49 172 287 3601E-Mail: mailto:michael.maader@hagebau.comInternet: http://www.hagebau.comJan LohmannPressesprecherhagebauHandelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KGCeller Straße 47, 29614 SoltauTelefon: +49 5191 802-3949Mobil: +49 160 528 46 02E-Mail: mailto:jan.lohmann@hagebau.comInternet: http://www.hagebau.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/54544/5925310OTS: hagebau Gruppe