Hewlett Packard Enterprise - Aktie im Rampenlicht - 06.12.2024

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von +29,86 % verbuchen.

Mit einer Performance von +8,63 % konnte die Hewlett Packard Enterprise Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,35 % geändert.

Gestützt vom US-Arbeitsmarktbericht haben die US-Aktienmärkte am Freitag moderat zugelegt und an ihren jüngsten Rekordkurs angeknüpft. Die US-Wirtschaft schuf im November etwas mehr Jobs als erwartet. Allerdings stieg auch die Arbeitslosenquote, …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die New Yorker Aktienmärkte werden nach der Rekordhatz der vergangenen Tage am Freitag knapp im Plus erwartet. Der mit Spannung erwartete monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung sorgte für einen moderat positiven Impuls. Gut eine halbe …