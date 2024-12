Asiatische Aktien mit bis zu 85 Prozent Aufwärtspotenzial

Die Auswahl umfasst Sektoren wie Technologie, Automobil, Verteidigung und Energie. "Diese Unternehmen verfügen über starke Marktpositionen, klare Wachstumstreiber und solide finanzielle Grundlagen", so die Investmentbanker.

YTL Power International aus Malaysia führt die Liste an. Das Unternehmen betreibt Gas-, Solar- und Kohlekraftwerke sowie Rechenzentren in Südostasien. Macquarie erwartet, dass die Aktie in den nächsten 12 Monaten um 85 Prozent steigt.

"Der wachsende Einsatz künstlicher Intelligenz erhöht die Nachfrage nach Strom. KI-Server verbrauchen deutlich mehr Energie als herkömmliche Computer", erläuterte Macquarie. Die Aktie legte bereits 2024 um mehr als 50 Prozent zu.

Kia

Der koreanische Autohersteller Kia Motors bietet laut Macquarie ein Kurspotenzial von 80 Prozent. Neben seiner Führungsrolle bei Elektrofahrzeugen bleibt die Produktion von benzinbetriebenen Fahrzeugen profitabel. "Kia erzielt in diesem Segment Rentabilität über dem Branchendurchschnitt", so die Bank. Während westliche Autohersteller ihre Geschäfte restrukturieren und mit Milliardenverlusten kämpfen, sieht Macquarie Kia gut aufgestellt.

Tokyo Electron und SK Hynix

Der japanische Halbleiterausrüster Tokyo Electron wird von Macquarie mit einem Aufwärtspotenzial von knapp 70 Prozent bewertet. Das Unternehmen könnte stark von der steigenden Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen profitieren. "Trotz US-Exportkontrollen bleibt Tokyo Electron gut positioniert", kommentierten die Analysten.

SMARTBROKER+ verlost einen ganzen Bitcoin! Einfach ein kostenloses Wallet eröffnen, Kryptos nach Wahl traden und automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die Aktion läuft noch bis zum 26. Dezember 2024. Einfach ein kostenloses Wallet eröffnen, Kryptos nach Wahl traden und automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die Aktion läuft noch bis zum 26. Dezember 2024. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück ein Vermögen gewinnen!

Der koreanische Speicherchiphersteller SK Hynix dürfte von seiner Stellung als einziger Anbieter von KI-Speicherchips für Nvidia profitieren. Macquarie sieht für die Aktie ein Kurspotenzial von 50 Prozent. "Die Anwendungen der künstlichen Intelligenz treiben die Nachfrage nach Speicherchips weiter an", so die Bank.

Hanwha Aerospace und Meituan

Im Verteidigungssektor prognostiziert Macquarie für den koreanischen Rüstungskonzern Hanwha Aerospace eine Rendite von 55 Prozent. "Starke Umsätze in Europa und das Potenzial für höhere Einnahmen im Nahen Osten und Südostasien machen das Unternehmen zu einem Spitzenreiter unter koreanischen Rüstungsfirmen", erklärte die Bank. Die Erhöhung der Verteidigungsausgaben vieler europäischer Länder stärkt die Wachstumsaussichten zusätzlich.

Das chinesische Technologie- und Lebensmittelunternehmen Meituan könnte laut Macquarie um 60 Prozent zulegen. "Die starke Marktposition in der digitalen Wirtschaft Chinas und die angekündigten Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung stützen diese Prognose", betonte Macquarie.

Fazit

Macquarie sieht in asiatischen Aktien große Chancen für 2025. Unternehmen wie YTL Power, Kia, Tokyo Electron, SK Hynix, Hanwha Aerospace und Meituan stehen laut der Bank exemplarisch für die starke Dynamik in Technologie, Automobil, Energie und Verteidigung. "Diese Auswahl spiegelt unser Vertrauen in die Wachstumsperspektiven dieser Sektoren und Unternehmen wider", resümierte die Investmentbank.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion