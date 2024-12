Renk-Chefin Susanne Wiegand: "Habe mich überflüssig gemacht"

Susanne Wiegand, die Vorstandsvorsitzende des deutschen Rüstungszulieferers Renk, hat ihren Rücktritt zum Ende Januar 2024 bekannt gegeben. "Das Unternehmen ist nach dem Börsengang sehr gut aufgestellt", erklärte Wiegand gegenüber dem Handelsblatt und unterstrich, dass sie den idealen Zeitpunkt für einen Führungswechsel gekommen sieht. Ihren Nachfolger hat das Unternehmen bereits bestimmt: Zum Februar 2025 übernimmt Alexanders Sagel, aktuell Leiter des operativen Geschäfts, das Steuer.

Der Rückzug Wiegands kommt überraschend, insbesondere da die Managerin das Unternehmen in einer Schlüsselphase seiner Geschichte geführt hat. Seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2021 hat sie den traditionsreichen Getriebehersteller strategisch neu ausgerichtet und ihn im Frühjahr 2024 erfolgreich an die Börse gebracht. Der Börsengang wurde als Meilenstein gefeiert, der Renk finanziell und operativ zukunftssicher machte. "Ich habe meine Aufgaben erfüllt – und mich damit letztlich überflüssig gemacht", sagte Wiegand in ihrer Stellungnahme.