US-Gesetz zum Verkauf von Tiktok rechtens

WASHINGTON (dpa-AFX) - Tiktok muss eine Niederlage im Kampf gegen das US-Gesetz zum Verkauf der populären Kurzvideo-App einstecken. Ein Berufungsgericht in der Hauptstadt Washington erklärte das Gesetz für rechtens. Tiktok bleibt jetzt noch der Gang vor das Oberste Gericht der USA.

Die Tochterfirma des in China ansässigen Bytedance-Konzerns argumentierte in ihrer Klage, das Gesetz verstoße gegen die in der amerikanischen Verfassung verankerte Redefreiheit. Das Gericht verwies jedoch unter anderem darauf, dass das Gesetz der langjährigen regulatorischen Praxis entspreche und der US-Kongress nicht bestimmte Äußerungen unterdrücken wolle.