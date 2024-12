Rekordjagd geht weiter - Deutlicher Wochengewinn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch zum Ende der Woche hat der Dax seine Kursrally weiter fortgesetzt. Am Freitag kletterte der deutsche Leitindex schon im frühen Handel erstmals über die Marke von 20.400 Punkten, konnte sie aber nicht halten und ging letztlich 0,13 Prozent höher bei 20.384,61 Zählern ins Wochenende. Es war der siebte Gewinntag in Folge. Sein Wochenplus beträgt fast vier Prozent und sein Jahresgewinn knapp 22 Prozent.

Die Rekordjagd sei allerdings eher ein Verdienst der international aufgestellten Unternehmen im Dax als ein Qualitätsurteil für den Standort Deutschland, kommentierte Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater mit Blick auf die schwächelnde deutsche Konjunktur. Der "heimatverbundenere" MDax habe sich daher seit Jahresbeginn nicht so gut entwickelt und verharre auf der Stelle. Am Freitag stieg der Index der mittelgroßen Werte um 0,66 Prozent auf 27.310,86 Punkte.

Die am frühen Nachmittag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten spielten am deutschen Aktienmarkt keine Rolle. In den Vereinigten Staaten waren im November nach der Delle im Vormonat wegen Wirbelstürmen und Streiks deutlich mehr neue Stellen geschaffen worden als erwartet. Allerdings stieg die Arbeitslosenquote überraschend. "Dass sich das Lohnwachstum wieder etwas beschleunigt hat, wird der US-Notenbank Fed sicherlich nicht gefallen", schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Die von den Anlegern ersehnte Zinssenkung der Fed noch vor Weihnachten sei aber weiterhin möglich. Kommende Woche steht zunächst die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) an./niw/he