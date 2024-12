ROUNDUP/Aktien Europa Schluss EuroStoxx legt weiter zu - Starke Wochenbilanz Die Kauflaune der Anleger hat an den wichtigsten EU-Aktienmärkten auch zum Wochenschluss angehalten. Der EuroStoxx 50 schloss am Freitag mit einem Plus von 0,53 Prozent bei 4.977,78 Punkten und verbuchte damit einen Wochengewinn von mehr als …