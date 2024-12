Aktien Wien Schluss ATX gewinnt in positivem Umfeld Die Wiener Börse hat am Freitag moderat zugelegt. Der ATX schloss mit einem Plus von 0,25 Prozent bei 3.586,69 Punkten. Auf Wochensicht fuhr der Leitindex einen Gewinn von 1,3 Prozent ein. Für den ATX Prime ging es 0,32 Prozent auf 1.787,46 Zähler …