UbiSoft: Tencent hat es in der Hand - jetzt könnte es schnell gehen!

Die Guillemot-Familie, die größter Anteilseigner und Gründer von Ubisoft ist, hat in den vergangenen Wochen Gespräche mit Tencent und anderen Investoren geführt. Ziel ist es, eine vom Management geführte Übernahme zu finanzieren, die den französischen Videospielriesen weiter unter der Kontrolle der Gründer belässt, so die Quellen.

Tencent möchte mehr Einfluss

Tencent, das aktuell knapp 10 Prozent der Anteile an Ubisoft hält, ist Chinas größter Anbieter von sozialen Netzwerken und Videospielen. Laut Insidern hat Tencent in den Gesprächen signalisiert, dass es eine stärkere Mitsprache im Unternehmen wünscht, sollte es den Deal finanzieren. Dies würde Entscheidungen im Vorstand betreffen, etwa über die Nutzung des Cashflows. Eine Einigung darüber steht noch aus.

Die Zeit drängt etwas

Tencent verfolgt auch das Ziel, eine mögliche feindliche Übernahme durch andere Investoren zu verhindern. Dennoch könnten die Chinesen letztlich entscheiden, ihren Anteil nicht zu erhöhen, da die aktuelle Beteiligung ausreichend sein könnte, um die Zusammenarbeit im Gaming-Sektor zu sichern, sagten Insider.

Der Zeitpunkt ist günstig

Ubisoft steht weiterhin unter Druck. Der Aktienkurs erreichte im September den niedrigsten Stand seit zehn Jahren, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose gesenkt und die Veröffentlichung von Assassin's Creed Shadows verschoben hatte. Zusätzlich gab Ubisoft bekannt, die Entwicklung des Spiels XDefiant einzustellen, Produktionsstudios in San Francisco und Osaka zu schließen und Aktivitäten in Sydney herunterzufahren.

Bislang sind die Fronten abgesteckt

Ubisoft wird von der Guillemot-Familie geführt, die 15 Prozent der Unternehmensanteile hält, mit knapp 20,5 Prozent der Stimmrechte. Tencent besitzt rund 10 Prozent der Anteile und 9,2 Prozent der Stimmrechte, wie aus dem jüngsten Jahresbericht hervorgeht.

Ein Sprecher von Ubisoft erklärte, das Unternehmen prüfe fortlaufend strategische Optionen, um im besten Interesse aller Stakeholder zu handeln. Zu den aktuellen Gesprächen äußerten sich weder Tencent noch die Guillemot-Familie. Analysten spekulieren jedoch, dass der Ausgang der Verhandlungen entscheidend für die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens sein könnte.

Mutige Anleger setzen darauf, dass UbiSoft von der Börse genommen wird und holen sich ein paar Stücke ins Depot. Tencent dürfte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, auf einen der letzten großen Spieleentwickler zuzugreifen, da Activision schon an Microsoft gegangen ist, der Kurs von EA quasi auf Allzeithoch ist und Sony, Nintendo oder Take Two nicht zu bekommen sind.

