Evotec MDAX Aufnahme: "Das hat nichts mit der "guten Arbeit" bei Evotec zu tun!"

Auch in dieser Woche war die Diskussion zu Evotec das heißeste Thema im wallstreetONLINE Forum. Während in den letzten Wochen Übernahmegerüchte und überraschende Veränderungen im Vorstand des Hamburger Wissenschaftskonzerns die Diskussion antrieben, war es in dieser Woche die Ankündigung der Rückkehr von Evotec in den M-Dax. Evotec war erst im September in den S-Dax abgestiegen und wird am 23. Dezember in den M-Dax zurückkehren (wallstreetONLINE berichtete). Diese Ankündigung wurde von der wO-Community mit Freude aufgenommen, wenngleich die mittelfristigen Auswirkungen der Aufnahme in den M-Dax als überschaubar eingeschätzt werden. Hier einige Stimmen zur Lage bei Evotec aus der Evotec Diskussion im wO-Forum:

Vor der Ankündigung der, für den 23.12. geplanten, Aufnahme von Evotec in den M-Dax:

Conir: "Der neue Chef räumt auf wie er es gesagt hat,glaube auch das im Hintergrund ne Übernahme läuft, wir werden sehen, verkaufe auf jedenfall zu diesen Kursen nichts."

Baggo-mh: "Aus dem Earnings Call:

On the other hand, Just-Evotec Biologics continues to grow with €128.7 million revenue versus

€74.1 million in prior year. This growth of 74% is strongly driven by the higher order book in the

US and helped by the first client projects in Toulouse. The new manufacturing plant in

Toulouse, France is expected to be fully operational in Q1 2025, as planned.

Quelle: https://seekingalpha.com/article/4733972-evotec-se-evo-q3-20…

Also wenn ich mir den vorher geposteten Chart anschaue ist der Order Backlog in 6 Monaten von 850 auf > 1 Mrd € gewachsen und die Skala reicht nicht aus für den Order Backlog per September 2024.

Die €130 Millionen sind Umsätze die man bei Evtoec under discovery & development verbucht. Man könnte jetzt bei 2 J.Pod's für 2025 leicht auf € 400 Millionen Umsatz unter dem Label discovery & development kommen.

The future is bright zum Glück ist der Halozyme Spuk vorbei."

darauf -weitblick- : "Leute, Leute jetzt fängt es aber richtig an weh zu tun! „Order backlog“ sind doch nicht „closed sales“! Ich unterstelle jetzt mal Unwissenheit, sonst wäre es ja eine falsche Tatsachenbehauptung. Ist das jetzt Pusherei auf Grasnabenniveau?

Es gibt ja offensichtlich für die kommerzielle Herstellung bisher nur Reservierungen (pre-booking). Weder kennt man das Volumen noch noch gibt es Aufträge. Bis jetzt nur reine Spekulation.

Das wird noch richtig spannend hier ob der neue CEO auch liefern kann!"

darauf mad_matt: "Halt Stop. Hier sollte man ganz vorsichtig agieren wenn man selber im Glashaus sitzt. Order Backlog bedeutet bei uns in der Fa. z.b. AuftragsRÜCKSTAND als Aufträge die aufgrund von Fehlteilen oder Kapazitätsengpässen noch nicht ausgeliefert worden sind.

Wenn man das auf Evotec anwendet würden die aktuell bei der Produktion auf einem Auftragsbestand von ca. 1 Mrd. sitzen der aktuell einfach nicht abgearbeitet werden kann. Das sind also fixe Bestellungen die sich aber noch nicht als Umsatz realisiert haben. Reservierung von Kapazitäten nennt man Forecast und hier gibt es dann entsprechende vertragliche Vereinbarungen was passiert wenn der sich nicht realisiert. In Fall Sandoz zahlen die einfach für die Kapazitätsreservierung."

darauf Borsalin: "Die Hoffnung stirbt zuletzt, schliesslich sollte man sich auch den ganzen Call zu Gemüte führen. Anfangserfolge generieren nicht automatisch eine Fortsetzung derselben!

Trotzdem bin ich auch gerade wegen der neuen Produktionsanlagen und vor allem dieser Meldung bei Evotec eingestiegen.

https://www.evotec.com/de/news/evotec-and-owkin-enter-an-a-i…

PARTNERSCHAFT KOMBINIERT OWKINS FÄHIGKEITEN ZUR KI-GESTÜTZTEN ENTDECKUNG VON TARGETS MIT EVOTECS INTEGRIERTEN SHARED END-TO-END FORSCHUNGS- & ENTWICKLUNGS-PLATTFORM

KI bedeutet aber auch Konkurrenz durch weitere Player, schliesslich lassen sich so neue Ansätze leichter und vor allem mit weniger Aufwand (sprich billiger) finden!

Für mich gibt es nicht nur den AHA Effekt sondern auch möglicherweise ein "aber" danach.

Translokator: Für mich besitzt Evotec ein Alleinstellungsmerkmal zumindest in Europa was Forschung und Entwicklung im Biotec Sektor angeht! ...nicht von ungefähr sind über 800 Kooperationspartner "Kunde" bei Evotec...(IMO). Evotec beschäftigt aktuell über 4.000 Mitarbeiter und kooperiert mit zahlreichen Unternehmen aus der Pharmabranche (z. B. Bayer, Bristol Myers Squibb, Novo Nordisk, Takeda), Biotechunternehmen (z. B. Exscientia, EQRx) sowie öffentlichen Einrichtungen und Stiftungen (z. B. University of Oxford, Bill & Melinda Gates Foundation).

Allianzen/Partnerschaften

Bayer AG (verschiedene Indikationen, Endometriose, Nierenerkrankungen etc.)

Bristol Myers Squibb (Onkologie und Neurodegenerative Krankheiten)

CHDI (Huntington-Krankheit)

Chinook Therapeutics (Nierenerkrankungen)

EQRx (Immunologie und Onkologie)

Exscientia (Onkologie)

Ildong Pharmaceutical (Zusammenarbeit im Rahmen INDiGO)

JingXin (EVT201/Insomnia in China)

Kazia Therapeutics (EVT801/Onkologie)

NephThera (Nierenerkrankungen – Joint Venture mit Vifor Pharma)

Novo Nordisk (Nierenerkrankungen und Diabetes)

Sanofi (Onkologie und Substanzverwaltung)

Takeda Pharmaceutical (verschiedene Indikationen, u. a. Onkologie, Neurowissenschaften, seltene Krankheiten)

Diese Liste stellt nur eine Auswahl an Allianzen dar, gemäß dem Geschäftsbericht 2020 unterhielt Ende 2020 Evotec 829 Allianzen mit Partnern (Pharma-/Biotechunternehmen, Stiftungen, öffentliche Einrichtungen) weltweit.

... wer das Potential von Evotec nicht sieht, ist auf einem Auge blind...wie immer meine persönliche Meinung."

Oberbayer78: "Ja, einmal mehr: Evotec hat ein interessantes Geschäftsmodell, interessante Kunden und es gibt Potenzial. ABER: Solange die Erträge das nicht widerspiegeln und das Vertrauen nach 18 sehr miesen Monaten (auch Hackerangriff/ Insidergeschäfte) nicht wieder aufgebaut ist (und das geht langsam), wird es hier keine Kursexplosion geben. Es sei denn, es kommt ein neues Übernahmeangebot.

So gilt es abzuwarten, mindestens bis zur Veröffentlichung der Q4 Ergebnisse."

Borsalin: "Wieso kann Evotec aus so vielen Kooperationen keinen nennenswerten Gewinn erzielen?

Ich denke die Antwort ist ziemlich einfach. Es handelt sich ja grösstenteils um Auftragsforschung, deshalb sollte bei den Verträgen mehr Gewicht auf die direkte Bezahlung gelegt werden, als auf ferne oder kaum erreichbare Meilenstein Zahlungen. Die Gegenseite (Auftraggeber) hält natürlich dagegen.

Das habe ich auch so bei anderen Biotechs gesehen (z.B. Medigene bei Auslizenzierungen)."

Nach der Ankündigung, der für den 23.12. geplanten Aufnahme von Evotec in den M-Dax:

BigStepsMonkey: "Die Tendenz also zur MDax Aufnahme ist klar umrissen; es sollte einen wundern, wenn diese dann doch nicht kommen würde zum 23.12.2024. Dies wäre ein weiterer sichtbarer Erfolg der zuletzt guten Arbeit bei EVOTEC. Wenn zudem die Aussichten zu 2025 und die Q4/2024 Zahlen passen bzw. vtl. sogar einen Tick besser wäre, müsste der Kurs sich auf EUR 11 zubewegen - darüber hinaus zu EUR 14 wäre dann das neue Kursziel - mal sehen ob es so eintrifft/kommt. Daumen drücken 😎"

Ratzifummel: "Das hat nichts mit der "guten Arbeit" bei Evotec zu tun. Sondern mit dem Aktienpaket von Triton und dem Angebot von HALO. Denn nur dadurch kam die Phantasie und es gab massive Umsätze und Kursantiege die dann letztendlich in dem MDAX führen sollten.

Ohne diese beiden Ereignisse wäre A; der Kurs viel tiefer und B; eine Rückkehr -wenn diese dann kommt- völlig ausgeschlossen. Daher, alle mal schön artig sein und ein Dankeschön an Triton und HALO !!

Trotzdem eine gute Nachricht, aber gut für Kurse um die 11 € ................................. !"

BaronVonDude: "Also, ich will hier niemanden traurig machen, aber die Aufnahme in den MDAX ist nett, aber nicht Kurstreibend. Das habe ich bei zahlreichen Gegenheiten dieser Art noch nie gesehen..."

Dlg: "Baron/Yok, Ihr habt mein Posting vorweggenommen und bin 100%ig bei euch. Habe jetzt dutzende Male solche Indexabstiege bzw -aufstiege mitgemacht und ich habe so gut wie nie erlebt, dass ERWARTETE Indexveränderungen einen großen (sichtbaren) Einfluss auf den Kurs gehabt haben. Anders ist das, wenn es UNerwartete Änderungen gibt, zB als Evotec wegen fehlender Jahresberichte den Index verlassen musste.

Nehmen wir mal den letzten MDAX Abstieg von Evotec: angekündigt am 4. September (Kurs 5,90 Euro), umgesetzt am 20. September (Kurs 6,01 Euro), der Dax war im gleichen Zeitraum stabil. Soll heißen: keine bzw keine sichtbare Kursbelastung durch den MDAX Abstieg und man sollte mMn das anders herum jetzt auch nicht erwarten, sprich: das ist ein non-event in meinen Augen."

War_am_Buffet: "Die (Wieder-)Aufnahme in den Mdax müsste doch einen kleinen Boost bringen, dazu morgen die Konferenz in London und evtl. wieder mal anstehende gute Neuigkeiten nachgelagert. Die 10 sollten doch dieses Jahr noch zu schaffen sein, sofern sich global keine dunklen Wolken oder so zusammenziehen."

darauf BierraMorett-i: "Also die Erfahrung zeigt, dass mit Index Aufstieg schon mit tendenziell steigenden Kursen unterlegt ist. Ich hoffe wir kommen über €9, da dann nach oben vom Chart viel potenzial ist."

darauf Boomaktie: "Mag vielleicht sein, wenn aber, wird es dann eher einen positiven Effekt mit sich bringen und ist somit als "good news" zu werten."

BigStepsMonkey: "Durch die Rückkehr in den MDax vollführt EVOTEC auch hier einen Wendepunkt; auch dies vollführt die Rückkehr von Vertrauen der Anleger in das Unternehmen; auch in die Expertisen. Zusätzliches Vertrauen ergibt sich durch die zuletzt gute Arbeit in Sachen "Aufräumen, Sparen, Durchleuchten usw.". Ich schätze, dass der Vorstand auch durch die wahrscheinlich schon "bekannte Info" zur MDAX Rückkehr die Fusion/den Kauf bei EUR 11 deswegen abgelehnt hat.

Falls jetzt nichts schiefläuft; sich Q4 in 2024 "normal" entwickelt (wie vorhergesagt), dann könnte der Kurs bald (hoffentlich) Richtung EUR 14 liegen. Es bleibt also abzuwarten, welche Daten/Fakten so noch kommen. Ich bleibe investiert."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community