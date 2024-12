BioVaxys präsentiert auf dem Personalized Cancer Vaccine Summit neue Daten zu seiner DPX(TM) Immune Educating Platform

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) - DPX-Formulierungen sind besser als das Mischen

mit gängigen Adjuvantien



DPX ohne Antigenladung hat immunstimulierende Eigenschaften



Einzigartiges Potenzial für DPX in neuen Anwendungsbereichen





BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) ("BioVaxys" oder"das Unternehmen") stellte heute auf dem Personalized Cancer Vaccine Summit(früher bekannt als mRNA Cancer Vaccine Summit) in Boston, MA, eine neue Studievor, die eine weitere Differenzierung seiner DPX-Immunbildungsplattform von denderzeitigen wässrigen, Emulsions- und LNP-Antigenabgabesystemen unterstützt. DieStudie zeigt, dass DPX-Formulierungen mit vom Tumor stammendenPeptid-Neoantigenen hochwirksame Impfstoffe sind, die das Tumorwachstum nachTumorherausforderungen hemmen oder verhindern. DPX-Formulierungen warenwirksamer als das Mischen mit gängigen Adjuvantien, und DPX-Formulierungenerwiesen sich als ebenso wirksam wie der Goldstandard, aus Knochenmark gewonnenedendritische Zellen. Ein äußerst wichtiges Ergebnis der Studie ist, dassDPX-Formulierungen (mit einem Checkpoint-Inhibitor) ohne verpacktes Frachtpeptidoffenbar selbst bedeutende immunstimulierende Eigenschaften aufweisen.Die DPX(TM)-Technologie ("DPX") von BioVaxys ist eine patentierteVerabreichungsplattform, die eine Reihe bioaktiver Moleküle wiemRNA/Polynukleotide, Peptide/Proteine, virusähnliche Partikel und kleineMoleküle aufnehmen kann, um gezielte, lang anhaltende Immunantworten zuerzeugen, die durch verschiedene formulierte Komponenten ermöglicht werden. DieDPX-Plattform ist nicht wässrig und nicht systemisch und erleichtert dieAntigenabgabe an regionale Lymphknoten. Sie hat in präklinischen und klinischenStudien zur Behandlung von Krebs und Infektionskrankheiten nachweislich robusteund dauerhafte T-Zell- und B-Zell-Reaktionen ausgelöst.David Berd, MD, leitender Arzt von BioVaxys, hielt den Hauptvortrag mit demTitel "A Novel Delivery System for Personalized Peptide & mRNA Vaccines for MoreTargeted Therapies" (Ein neuartiges Verabreichungssystem für personalisiertePeptid- und mRNA-Impfstoffe für gezieltere Therapien), der sich auf Studien überTumor-Neopeptide stützte, die von Hakimeh Ebrahimi-Nik, DVM, PhD, vom Ohio StateUniversity Comprehensive Cancer Center und dem Pelotonia Institute forImmuno-Oncology durchgeführt wurden, wo ihr Team die molekularen Mechanismenerforscht, die Immunreaktionen gegen Tumore verstärken.In der Studie von Dr. Nik wurde das Meth-A-Maus-Tumormodell verwendet, ein inder Krebsforschung weit verbreitetes Versuchsmodell. Neuartige, tumorspezifischePeptide (Neopeptide) wurden identifiziert und mit Hilfe molekularer