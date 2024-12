Trump und Macron planen bilaterales Treffen in Paris

WASHINGTON/PARIS (dpa-AFX) - Am Rande der Feierlichkeiten zur Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame wollen sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der designierte US-Präsident Donald Trump zu einem bilateralen Gespräch zusammensetzen. Das kündigten der Élysée-Palast und die französische Botschaft in Washington an. Das Treffen sei für Samstagnachmittag im Élysée-Palast geplant. Im Anschluss wolle Macron dort außerdem den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj empfangen.

Der Besuch in Frankreich ist Trumps erste Auslandsreise seit dem Sieg bei der Präsidentenwahl Anfang November. Auf Einladung von Macron nimmt der Republikaner am Samstagabend an der feierlichen Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame teil. Ob Trump den Besuch in Paris auch nutzen wird, um politische Gespräche mit anderen angereisten Staats- und Regierungschefs zu führen, war zunächst nicht bekannt./jac/DP/he