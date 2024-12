Viele Tote bei Angriff im Norden des Gazastreifens

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Bombenangriff im Norden des Gazastreifens sind einem palästinensischen Bericht zufolge Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 30 Menschen seien bei dem Angriff auf ein Wohnblock in der Stadt Beit Lahia getötet und viele weitere verletzt worden, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Israels Armee teilte auf Anfrage mit, dem Bericht nachzugehen.

Dutzende israelische Soldaten hätten zudem im nahegelegenen Kamal-Adwan-Krankenhaus eine Razzia ausgeführt, berichteten Anwohner der Deutschen Presse-Agentur. Mitarbeiter und Patienten sollen ihren Angaben sowie Medienberichten zufolge gezwungen worden sein, die Klinik in Beit Lahia zu verlassen. Es habe auch Dutzende Festnahmen bei dem Einsatz gegeben.

Der Direktor des Krankenhauses, Hussam Abu Safeia, sprach von einer katastrophalen Situation in und um die Klinik herum. Demnach gab es heftige Luftangriffe und schweren Beschuss in der Gegend. Nach dem israelischen Einsatz gebe es in der Klinik nur noch zwei unerfahrene Chirurgen, die 20 Patienten, die dringend versorgt werden müssten, operierten.

Die israelische Armee dementierte auf Anfrage, das Krankenhaus angegriffen zu haben. Auch seien Soldaten dort nicht eingedrungen. Auch diese Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Es seien nur Terroristen in der Nähe des Krankenhauses bekämpft worden./cir/DP/he