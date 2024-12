Dechert berät PlentyONE bei Investition von PSG

München (ots/PRNewswire) - Dechert hat die plentysystems AG, Anbieter der

All-in-One-ERP-Softwareplattform PlentyONE, bei ihrer strategischen

Partnerschaft mit PSG Equity beraten, einer führenden Beteiligungsgesellschaft,

die sich auf Partnerschaften mit Software- und technologiebasierten

Dienstleistungsunternehmen spezialisiert hat, um diese bei der Steuerung und

Nutzung von transformativem Wachstum zu unterstützen.



PlentyONE, 2006 in Deutschland gegründet, ist eine führende cloud-basierte

E-Commerce-ERP-Plattform, die Marken und Händler nahtlos mit über 150

Marktplätzen weltweit verbindet. Das Unternehmen kombiniert innovative

Technologie mit personalisiertem Service und einem umfangreichen

Partner-Ökosystem, um einen nachhaltigen E-Commerce-Erfolg zu ermöglichen. Die

Partnerschaft mit PSG wird PlentyONE helfen, seine Präsenz in der DACH-Region

und darüber hinaus weiter auszubauen und strategische Investitionen zur

Verbesserung seines Produkt- und Dienstleistungsportfolios zu beschleunigen.





Das Münchner Dechert-Team, das die plentysystems AG beraten hat, wurde vonPrivate-Equity-Partner Dominik Stühler geleitet und umfasste diePrivate-Equity-Partner Dr. Kai Terstiege und Giovanni Russo, Corporate CounselChristian Böhme sowie die Corporate Associates Dr. Philipp Schöfer, AlexaSerafin und Georg Littmann. Zum Team gehörten auch der in Brüssel ansässigeKartellrechtspartner Clemens Graf York von Wartenburg und die Associates Thirithvon Döhren und Isabella Egentenmeier.Über Dechert Dechert ist eine weltweit tätige Anwaltskanzlei, dieVermögensverwalter, Finanzinstitute und Unternehmen in Fragen berät, die für dieVerwaltung ihrer Geschäfte und ihres Kapitals von entscheidender Bedeutung sind- von aufsehenerregenden Rechtsstreitigkeiten bis hin zu komplexen Transaktionenund regulatorischen Angelegenheiten. Wir beantworten scheinbar unlösbare Fragen,entwickeln für den Markt neuartige Geschäftsstrukturen und schützen die Rechteunserer Kunden in Extremsituationen. Unsere fast 1.000 Anwälte in 20 Bürosweltweit konzentrieren sich auf die Bereiche Finanzdienstleistungen, PrivateEquity, private Kredite, Immobilien , Biowissenschaften und Technologie.