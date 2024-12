Mustang Energy Corp. erreicht ersten Meilenstein der Optionsvereinbarung mit Skyharbour Resources Ltd.

Vancouver, British Columbia, 6. Dezember 2024 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) („Mustang“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den ersten Meilenstein (der „erste Meilenstein“) der zuvor angekündigten Optionsvereinbarung (die „Vereinbarung“) vom 12. November 2024 mit Skyharbour Resources Ltd. (TSX-V: SYH) („Skyharbour“) erreicht hat. Gemäß der Vereinbarung erklärte sich Skyharbour bereit, dem Unternehmen eine Option zum Erwerb einer ungeteilten 75%igen Beteiligung (die „Option“) am Uranprojekt 914W von Skyharbour (das „Projekt 914W“) im Athabasca-Becken im Norden von Saskatchewan zu gewähren. Weitere Informationen zu der Vereinbarung finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. November 2024.

Das Unternehmen hat den ersten Meilenstein am 27. November 2024 (das „Abschlussdatum“) durch eine Barzahlung von 15.000 $ und die Ausgabe von 93.750 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) zu einem angenommenen Preis von 0,32 $ pro Aktie an Skyharbour erreicht. Die Aktien unterliegen einer üblichen Haltefrist, die an dem Tag abläuft, der vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum liegt. Ab dem Abschlussdatum besitzt das Unternehmen das alleinige und ausschließliche Recht und die Befugnis, Arbeitsprogramme auf dem Projekt 914W zu leiten und durchzuführen. Die verbleibenden Barzahlungen, Aktienemissionen und Explorationsausgaben, die zur vollständigen Ausübung der Option erforderlich sind, sind wie folgt:

Datum Barzahlungen Ausgaben für Exploration Wert der ausgegebenen Aktien Am oder vor dem ersten Jahrestag des Abschlussdatums 20.000 $ 100.000 $ 100.000 $(1) Am oder vor dem zweiten Jahrestag des Abschlussdatums 40.000 $ 200.000 $ 150.000 $(1) Am oder vor dem dritten Jahrestag des Abschlussdatums 200.000 $ 500.000 $ 200.000 $(1) GESAMT: 275.000 $ 800.000 $ 450.000 $

(1) Der Wert der Aktien basiert auf dem volumengewichteten Fünf-Tages-Durchschnittskurs an der Canadian Securities Exchange („CSE“) vor der Emission oder einem anderen Preis, der gemäß den Richtlinien der CSE erforderlich ist.

Über das Uranprojekt 914W

Das Projekt 914W erstreckt sich über einen Mineral-Claim mit rund 1.260 Hektar Grundfläche, etwa 48 km südwestlich von Camecos Betrieb Key Lake, und bietet eine hervorragende Logistik und einen guten Zugang über den Highway 914. Das Projekt 914W ist strategisch innerhalb der Western Wollaston Domain positioniert, die für diskordanzgebundene und in Pegmatiten lagernde Uran-(„U“)-Mineralisierungen bekannt ist.

Das Projekt beherbergt eine günstige Geologie mit lokalen graphithaltigen Paragenesen. Unmittelbar nördlich des Projekts 914W befinden sich die Scurry Rainbow Zone E1 und die Don Lake Trenches2, wo die Bohrung ML-11 auf bis zu 1.288 ppm U stieß und die Prospektionsarbeiten an der Oberfläche aus einem Schürfgraben in der Don Lake Zone E2 bis zu 0,64 % U3O8 lieferten.

Während bei früheren Explorationsarbeiten mehrere geophysikalische und geologische Untersuchungen über Teile des Konzessionsgebietes durchgeführt wurden, ist der größte Teil des Projekts 914W noch nicht erforscht. Mustang sieht ein erhebliches Potenzial für die Weiterentwicklung der Uran- und Seltenerdmetall-Exploration auf dem Projekt 914W.

Abbildung 1: Lageplan des Claim 914W von Mustang Energy Corp.3

Grundgebirgsgeologie (Sask GeoAtlas): Mfn - felsischer Gneis, Wcn - Kalksilikatgestein, Marmor, Wm - psammitischer meta-arkosischer Gneis, Wpsn - pelitischer, psammopelitischer Gneis, Wma - Amphibolit (Archaikum), Wfn - felsischer Gneis

Quellennachweis:

Qualifizierende Stellungnahme:

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lynde Guillaume, P.Geo., Technical Advisor von Mustang und eingetragenes Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Frau Guillaume ist eine qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Hinweis in Bezug auf angrenzende Konzessionsgebiete

Diese Pressemitteilung enthält auch Verweise auf die Lagerstätten Scurry Rainbow Zone E und Don Lake Trenches (zusammen die „angrenzenden Konzessionsgebiete“), die sich in der Nähe des Projekts 914W im Athabasca-Becken befinden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Entdeckungen von Mineralen in den angrenzenden Konzessionsgebieten und deren vielversprechende Ergebnisse ungeachtet ihrer Nähe nicht notwendigerweise auf die Mineralisierung des Projekts 914W oder die Fähigkeit des Unternehmens, das Projekt 914W kommerziell zu erschließen oder dort kommerziell abbaubare Lagerstätten zu finden, hinweisen.

Alle technischen Informationen, die in dieser Pressemitteilung in Bezug auf die angrenzenden Konzessionsgebiete enthalten sind, wurden von den Quellen, die in den obigen Verweisen angegeben sind, ohne unabhängige Überprüfung und Untersuchung durch das Unternehmen zur Verfügung gestellt, und das Unternehmen hat sich bei der Bereitstellung der Informationen über die angrenzenden Konzessionsgebiete und deren Vorkommen ausschließlich auf die in den jeweiligen Quellen enthaltenen Informationen verlassen. Das Unternehmen warnt Investoren davor, sich auf diese Informationen zu verlassen, da das Unternehmen die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit der Informationen nicht bestätigt hat.

Update zur Verpflichtung von MCS Market Communication Service GmbH

Unter Bezugnahme auf die Pressemitteilung des Unternehmens vom 16. September 2024 freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass es seine Option ausgeübt hat, das Budget für seine Werbekampagne mit der MCS Market Communication Service GmbH um 250.000 EUR zu erhöhen. Die anfängliche Vertragslaufzeit endet am 23. März 2025, mit der Option, die Laufzeit im gegenseitigen Einvernehmen der Parteien zu verlängern.

Verpflichtung von CEO.CA

Das Unternehmen hat am 5. Dezember 2024 eine Vereinbarung mit CEO.CA („CEO.CA“), einer unabhängigen Partei, geschlossen, gemäß der CEO.CA dem Unternehmen bestimmte Werbedienstleistungen erbringen wird. Der Vereinbarung trat am 5. Dezember 2024 in Kraft und hat eine Laufzeit von 12 Monaten (die „Laufzeit der Werbevereinbarung“). Das Unternehmen zahlt CEO.CA für die Laufzeit der Werbevereinbarung eine Gesamtgebühr von 60.000 $ zuzüglich Steuern.

Verpflichtung von 9466-5908 Quebec Inc.

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es am 3. Dezember 2024 die Firma 9466-5908 Quebec Inc. (der „Dienstleister“), eine unabhängige Partei, beauftragt hat, bestimmte Investor-Relations-Dienstleistungen für das Unternehmen in Form der Erstellung von Inhalten auf Plattformen wie TikTok, Instagram, YouTube und Facebook zu erbringen.

Der Vertrag trat am 3. Dezember 2024 in Kraft und läuft bis zum 28. Februar 2025 (die „Laufzeit“), sofern er nicht gemäß den Vertragsbedingungen anderweitig gekündigt wird. Die Laufzeit kann mit schriftlicher Zustimmung beider Parteien verlängert werden. Der Dienstleister erstellt monatlich eine Reihe professionell produzierter Videos auf TikTok, Instagram, YouTube und Facebook und legt dem Unternehmen einen detaillierten monatlichen Bericht mit den wichtigsten Kennzahlen zu Engagement, Reichweite und Follower-Wachstum vor. Gemäß den Bedingungen des Vertrags zahlt das Unternehmen während der Laufzeit eine Barvergütung von 20.000 C$ pro Monat. Die Zahlung von Gebühren im Zusammenhang mit dem Vertrag unterliegt der Genehmigung durch die CSE. Der Dienstleister steht mit dem Unternehmen in keiner direkten Beziehung, außer wie im Vertrag vorgesehen.

Die Anschrift des Dienstleisters lautet 207-7080 Rue Alexandra, Montréal, QC H2S 3J5, Kanada, und Adam Khatib vom Dienstleister kann telefonisch unter 514.690.2750 oder per E-Mail an hello@thewtk.com erreicht werden.

Über Mustang Energy Corp.

Mustang ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan. Das Vorzeigekonzessionsgebiet von Mustang, Ford Lake, erstreckt sich über 7.743 ha im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 2.901 ha im Gebiet Wollaston erstrecken. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone auch sein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton weiter ausgebaut.

Für das Board of Directors

„Nicholas Luksha“

Nicholas Luksha

CEO und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustang Energy Corp.

Zu Hd.: Nicholas Luksha, CEO und Direktor

Tel: (604) 838-0184

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „beabsichtigt“, „glaubt“ oder „geht davon aus“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „könnten“, „sollten“, „würden“ oder „eintreten“, zu erkennen. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf die Ausübung der Option durch das Unternehmen, die erwarteten Vorteile der verschiedenen hierin vorgesehenen Transaktionen und das künftige Potenzial der gemäß der Vereinbarung erworbenen Mineral-Claims, wie sie darin vorgesehen sind. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Option auszuüben und in Verbindung damit alle erforderlichen Genehmigungen von Dritten zu erhalten, die erwarteten Vorteile zu realisieren und die erwartete Integration nach der Transaktion zu erreichen und die verschiedenen Projekte und die umliegenden Mineral-Claims, die dem Unternehmen gemäß den hierin betrachteten Transaktionen als Option zugeteilt wurden, weiter zu erkunden. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Weder die CSE noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

