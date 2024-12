Das gilt es beim Trading auf den Ölpreis zu achten

Die Arbeitslosenquote traf mit einem leichten Anstieg auf 4,2 % (Vormonat: 4,1 %) sogar exakt den Konsens.

Da im Vormonat nur (revidiert) 36.000 neue Stellen gemeldet worden waren, was deutlich unter den Erwartungen und dem Durchschnitt der vorangegangenen Monate lag, herrschte angesichts der aktuell wieder höheren Zahlen Erleichterung – die Aktienmärkte machten einen kleinen Freudensprung.

Arbeitsmarktdaten befeuern die Zinssenkungsfantasien

Zumal diese Daten einer Senkung des Leitzinses durch die US-Notenbank auf der anstehenden Sitzung nicht entgegenstehen. Denn die Zahl der neugeschaffenen Stellen deutet auf eine völlig normale Entwicklung des Arbeitsmarktes hin, so dass man ihn weiterhin als abgekühlt bezeichnen kann, und eine höhere Arbeitslosenquote spricht sogar für den Zinsschritt nach unten. Die Zinssenkungserwartungen sind daher auch auf über 87 % gestiegen, von den vorgestrigen 74 % (siehe „USD/JPY gibt wie erwartet nach – was ist jetzt noch möglich?“).



(Quelle: CME Group)

Ölpreise sinken trotz anhaltend reduzierter Fördermengen

Auch die gestrige Meldung, dass die ölfördernden Länder der OPEC+ die geplante Erhöhung der Fördermengen erneut verschieben, steht einer Zinssenkung nicht im Wege. Denn entgegen der gewöhnlichen Erwartung, dass die Ölpreise im Falle einer solchen Meldung steigen, sind sie gestern sogar erneut gesunken. Damit bewegen sich die Notierungen weiterhin eher in Richtung des Jahrestiefs, das bei der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) am 10. September bei nur ca. 65,7 US-Dollar lag (siehe Chart unten).

Eigentlich hatte die OPEC+ angestrebt, vereinbarte Kürzungen schon im Oktober 2024 schrittweise rückgängig zu machen. Zur Erinnerung: Die Mitgliedsländer drosseln ihre Fördermenge derzeit um 5,86 Millionen Barrel pro Tag, was etwa 5,7 % der weltweiten Nachfrage entspricht. Bis September 2025 sollte es sukzessive Anhebungen der Fördermengen um insgesamt 2,4 Millionen Barrel/Tag geben. Doch eine weltweit zu geringe Nachfrage bei einem zugleich gestiegenen Angebot außerhalb der OPEC (siehe folgende Grafik) führte dazu, dass die Umsetzung mehrmals in die Zukunft verschoben wurde – so auch nun wieder. Statt im Januar 2025 soll der Ausstoß nun erst ab April 2025 wieder hochgefahren werden.

Seite 2 ► Seite 1 von 3