Apollo Global Management und Workday entern den S&P 500 Index

Apollo Global Management und und Workday haben kursbewegende Neuigkeiten zu bieten: S&P Dow Jones Indices teilte das Ergebnis seiner Überprüfungen zur Indexzusammensetzung mit und danach werden die beiden Unternehmen mit Wirkung vom 23. Dezember 2024 in den S&P 500 Index aufgenommen und dort Qorvo und Amentum Holdings ersetzen.





Für die Unternehmen sind das gute Nachrichten, denn die Zugehörigkeit in den weltweit viel beachteten S&P 500 Index bringt Aufmerksamkeit und eine erhöhte Reputation. Zudem wird sich die Nachfrage nach ihren Aktien spürbar erhöhen, weil Index-Fonds die Aktien nun kaufen müssen und manche institutionelle Anleger aufgrund ihrer (internen) Richtlinien bisher nicht in Apollo oder Workday investieren durften.





Ende 2022 waren die Aufnahmekriterien dem entsprechend geändert worden, dass auch Finanzinvestoren in den S&P 500 aufgenommen werden können. Im September 2023 erfolgte mit Branchenprimus Blackstone der erste Schritt, KKR folgte im Juni 2024. Und nun auch Apollo. Dabei war die S&P 500-Aufnahme seit meinem Ersteinstieg bei diesem Alternativen Asset Manager im Frühjahr 2021 bereits eine meine Überlegungen zur künftigen Performance. Nun also der Ritterschlag für Apollo und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Dabei hat sich das Unternehmen in den letzten drei Jahren fulminant entwickelt und meine darin gesetzten Erwartungen mehr als erfüllt...