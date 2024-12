Silber legt den Grundstein für ein furioses Jahr 2025 

Wie Gold, Kupfer und andere Metalle auch litt Silber in den letzten Wochen unter den anziehenden Anleiherenditen und der enormen Stärke des US-Dollars. Die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen kratzten an der Marke von 4,50 Prozent. Der US-Dollar-Index knackte kurzzeitig die 108 Punkte und markierte damit ein neues 52-Wochen-Hoch. Nicht zuletzt die gestiegenen Erwartungen hinsichtlich einer Leitzinssenkung durch die Fed noch im Dezember kühlten die Gemüter ab. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen fielen unter 4,20 Prozent. Der US-Dollar-Index setzte unter die 106 Punkte zurück. Das brachte Entlastung für Gold, Silber & Co. Am 18. Dezember wird die Fed ihre Leitzinsentscheidung bekanntgeben und damit womöglich die Weichen für den Silberpreis stellen. Auch der Kupferpreis wittert gegenwärtig wieder Morgenluft. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Stimmung dreht - Kupferpreis ist bereit für das Comeback. Kaufchancen bei Produzentenaktien?“

„Sicherer-Hafen-Argument“ dürfte Silber erhalten bleiben

Die letzten Monate waren geprägt von zahlreichen geopolitischen Brandherden. Das rückte Gold als sicheren Hafen immer wieder in den Fokus. Der Goldpreis profitierte entsprechend. Zwar wird Silber nicht so stark wie Gold in Krisenzeiten gesucht, doch auch Silber hat seine Berechtigung als Absicherung gegen Unbilden jedweder Couleur. Und von diesen dürfte es auch im Jahr 2025 jede Menge geben.

Industrienachfrage als potenzieller Preistreiber für Silber

Ein wesentlicher Faktor bei Silber ist die Nachfrage aus der Industrie. Doch diese schwächelte zuletzt. Vor allem China als weltgrößter Nachfrager trieb den Marktakteuren die Sorgenfalten auf die Stirn. Einen ersten Lichtblick gab es kürzlich, als der Caixin Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im November überraschend robust veröffentlicht wurde. Sollte China in den kommenden Monaten die Kurve bekommen, könnte das den Silberpreis entscheidend vorantreiben.

TIPP: Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report „Treibt Nvidias KI-Boom den Uranpreis?

3 aussichtsreiche Uran-Aktien mit Rallyepotenzial“ kostenlos

Die Gold-Silber-Ratio deutet auf Nachholpotenzial für Silber

An dieser Stelle noch der gewohnte Blick auf die Gold-Silber-Ratio: Aktuell notiert Gold bei 2.633 US-Dollar und Silber bei knapp 31,0 US-Dollar. Entsprechend notiert die Gold-Silber-Ratio bei etwa 85. Um das Ganze einzuordnen: In den vergangenen Monaten oszillierte die Ratio in einer Spanne von 80 bis 90. Als Langfristwert gilt 60. Gemessen an der Gold-Silber-Ratio hätte Silber damit im Vergleich zu Gold beachtliches Nachholpotenzial.

Fazit – Silberpreis legt den Grundstein

Vieles spricht für ein starkes Silberjahr 2025. Sollte es zu einer Belebung der industriellen Nachfrage, speziell der chinesischen, kommen, könnte das Ganze gar in einer veritablen Rallye münden. Die derzeit zu beobachtende Konsolidierung würde für eine kräftige Aufwärtsbewegung jedenfalls eine ideale Basis darstellen. In den letzten Wochen erlangte der Preisbereich von 30 US-Dollar weitere Relevanz. Insofern wäre es aus charttechnischer Sicht ideal, wenn es Silber weiterhin gelingen würde, die Konsolidierung auf 30 US-Dollar zu begrenzen. Um erste Akzente auf der Oberseite zu setzen, muss es für den Silberpreis über 31,4 US-Dollar und 32,2 US-Dollar gehen. Ein Vorstoß über die 35 US-Dollar käme einem Befreiungsschlag gleich. Gleichzeitig würde sich die Tür in Richtung 40 US-Dollar oder gar in Richtung 50 US-Dollar öffnen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.