Amazon, Netflix und Spotify mit 12,5% Zinsen und 35% Schutz

Die Kurse jener Aktien, die ganz oder teilweise der Streaming-Branche angehören, haben gemeinsam, dass sie in den vergangenen Monaten und Jahren besonders kräftig angestiegen sind. Konnten Anleger mit der Amazon-Aktie in den vergangenen 12 Monaten einen Kursgewinn von 60 Prozent für sich verbuchen, so konnten Anleger mit der Netflix-Aktie und der Spotify-Aktie Wertsteigerungen von 112 und 155 Prozent erzielen.

Wer auch nach den starken Kursanstiegen der Aktien in Erwägung zieht, könnte als Alternative zum Aktienkauf eine Investition in ein Aktienanleihe mit (Worst-of)-Struktur ins Auge fassen, die auch bei nachgebenden Kursen positive Rendite abwerfen wird. Mit der neuen von der der Erste Group angebotenen 12,50% Barclays Protect Pro Streaming 24 – 25-Anleihe können Anleger in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der drei genannten Aktien eine Jahresbruttorendite von 12,50 Prozent pro Jahr erwirtschaften.