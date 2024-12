Super Micro, Microstrategy? Yoga-Pants sind Trumpf

Unser Team bei Feingold Research hat wieder den richtigen Riecher bewiesen: Unser Call-Optionsschein auf Lululemon Athletica stieg am Freitag um 60 % – seit Auflage liegt der Schein bereits 92 % im Plus! Zwischenzeitlich mussten wir bei der Aktie Geduld beweisen, aber nun startet Lululemon so richtig durch.

Warum? Der kanadische Sportbekleidungshersteller Lululemon Athletica hat am Donnerstagabend seine Prognosen angehoben, was für einen Kursanstieg von 16 % sorgte – Platz 1 im S&P 500! Das starke internationale Umsatzwachstum und übertroffene Erwartungen treiben die Aktie an.

Einige Fakten zu Lululemon:

Prognose-Anhebung: Erwarteter Jahresumsatz 2025 auf bis zu 10,49 Milliarden Dollar angehoben.

Erwarteter Jahresumsatz 2025 auf bis zu angehoben. Starkes internationales Wachstum: +22 % im dritten Quartal.

+22 % im dritten Quartal. Solide Finanzbasis: Barbestände von 1,2 Milliarden Dollar und neue Aktienrückkäufe in Höhe von 1 Milliarde Dollar genehmigt.

