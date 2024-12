SEC-Kampf vor dem Ende: Kommt der nächste XRP-Bullrun?

"Paul Atkins an der Spitze der SEC wird den gesunden Menschenverstand in die Behörde zurückbringen", so Garlinghouse.

Nächstes Unternehmen mit XRP Vermögenswert

Das an der Nasdaq notierte Unternehmen Worksport Limited hat angekündigt, die Kryptowährungen XRP und Bitcoin als Vermögenswerte in seinen Unternehmens-Treasury aufzunehmen. Bis zu 5 Millionen US-Dollar will der Hersteller von Tonneau-Abdeckungen in die digitalen Währungen investieren, um sowohl die Transaktionseffizienz zu verbessern als auch eine langfristige Absicherung gegen Inflation zu schaffen.

"Unsere bevorstehende Einführung von Bitcoin (BTC) und XRP (Ripple) spiegelt unser Engagement wider, den Markttrends immer einen Schritt voraus zu sein", erklärte Steven Rossi, CEO von Worksport.

Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Moment für XRP, da das Unternehmen inmitten regulatorischer Unsicherheiten seine Unterstützung für den auf Überweisungen spezialisierten Token zeigt.

Fazit: Worksport-Integration und regulatorische Entwicklungen geben XRP neuen Schwung

Trotz kurzfristiger Kursrückgänge zeigt die Entscheidung von Worksport das wachsende institutionelle Interesse an XRP. Sollte Paul Atkins als SEC-Vorsitzender den Fall Ripple schneller abschließen, könnte dies das Vertrauen in XRP weiter stärken.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

