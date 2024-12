Bitcoin schwankt nach Rekordhoch: Was jetzt für Anleger wichtig ist!

Am Freitag erlebte der Bitcoin nach einer beeindruckenden Rallye und dem Überschreiten der 100.000-Dollar-Marke einen vorübergehenden Rückgang um fast 7 Prozent, als er auf 92.144 US-Dollar fiel, sich jedoch schnell wieder über 98.000 US-Dollar stabilisierte. Diese Volatilität wirkte sich auch auf den breiteren Kryptomarkt aus. In Reaktion auf die Unsicherheiten stieg die Nachfrage nach bearischen Wetten, insbesondere nach Put-Optionen, die das Recht gewähren, Bitcoin zu einem festgelegten Preis zu verkaufen. Besonders stark war das Interesse an Puts mit Ausübungspreisen von 95.000 und 100.000 US-Dollar.

Marktanalyst Josh Gilbert von eToro äußerte, dass es zwar den Anschein habe, als sei noch Potenzial nach oben vorhanden, jedoch auch Gewinnmitnahmen zu erwarten seien. Historisch gesehen sei es nicht ungewöhnlich, dass Bitcoin-Preise in Bullenmärkten um 20 bis 40 Prozent fallen. Der jüngste Anstieg des Bitcoin-Preises wurde unter anderem durch die Ernennung eines Krypto-Befürworters durch Donald Trump als Chef der US-Wertpapieraufsichtsbehörde begünstigt, was den Markt weiter in den Mainstream drängen könnte. Analysten prognostizieren sogar eine mögliche Verdopplung des Bitcoin-Preises innerhalb der nächsten 12 Monate.