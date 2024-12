Hellofresh-Aktien: Analysten heben Kursziel auf 16,50 Euro – Kaufempfehlung!

Das Analysehaus Jefferies hat die Aktien von Hellofresh, dem bekannten Anbieter von Kochboxen, stark aufgewertet. Das Kursziel wurde von 7,50 Euro auf 16,50 Euro mehr als verdoppelt, und die Einstufung wurde von "Hold" auf "Buy" angehoben. Analyst Giles Thorne hebt hervor, dass Hellofresh nach zwei herausfordernden Jahren einen neuen Fokus auf das operative Ergebnis und den Cashflow legt. Diese Strategie wird durch stabilisierte Umsätze im Bereich der Kochboxen und ein wachsendes Geschäft im Segment der Fertiggerichte unterstützt. Thorne sieht zudem noch Optimierungspotenziale, die das Unternehmen weiter voranbringen könnten.

Am Donnerstag erlebten die Aktien von Hellofresh einen Kursanstieg von fast elf Prozent auf 13,07 Euro, was die positive Entwicklung seit dem Rekordtief im Juli unterstreicht. Der Kursverlust für das Jahr hat sich dadurch auf weniger als neun Prozent verringert. Trotz der bereits bemerkenswerten Erholung glaubt Jefferies, dass weiteres Wachstum möglich ist. Das neue Kursziel von 16,50 Euro lässt den Aktienkurs um mehr als ein Viertel steigen, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens stärkt.