Trade Republic: Rekordumsätze und neue Funktionen für Anleger im Fokus!

Im November 2024 verzeichnete Trade Republic einen signifikanten Anstieg der Handelsumsätze an der Lang & Schwarz Exchange, die mit 17,8 Milliarden Euro mehr als viermal so hoch waren wie im Vorjahresmonat (4,2 Milliarden Euro). Der Anstieg wird auch durch den gestiegenen Bitcoin-Kurs unterstützt, der im November 2024 fast 100.000 USD erreichte, während er im Vorjahr bei etwa 37.000 USD lag. Trade Republic bietet über 50 Kryptowährungen zum Handel an, was das Angebot der Plattform weiter diversifiziert.

Die sino AG hat am 5. Dezember 2024 über die positive Entwicklung ihrer Beteiligung an der Trade Republic Bank GmbH informiert, an der sie mit 2,3 % beteiligt ist. Trade Republic hat kürzlich eine innovative Funktion eingeführt, die es Kunden ermöglicht, Aktien und ETFs an bestehende sowie potenzielle Neukunden zu verschenken. Diese Maßnahme soll nicht nur den eigenen Vermögensaufbau fördern, sondern auch anderen beim Sparen helfen.

Eine aktuelle Studie von Blackrock zeigt, dass die Zahl der Anleger in Europa seit 2022 erheblich gestiegen ist, mit über 6 Millionen neuen Anlegern allein in Deutschland, Spanien und Frankreich. Diese Entwicklung könnte Trade Republic in den kommenden Jahren zugutekommen, insbesondere im Hinblick auf die Vielzahl an IPO-Kandidaten im europäischen Fintech-Sektor, wie Raisin, Bitpanda und Klarna. Der Vorstand der sino AG schätzt, dass Trade Republic möglicherweise eine Bewertung von 10 Milliarden Euro oder mehr erreichen könnte, was eine Verdopplung der Bewertung seit der letzten Finanzierungsrunde im Juni 2022 darstellen würde.

Ingo Hillen, CEO der sino AG, äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung von Trade Republic und die damit verbundene Wertsteigerung der Beteiligung. Die sino AG hat zudem im November 2024 auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse präsentiert und dabei die Fortschritte von Trade Republic hervorgehoben.

Zusätzlich berichtete die sino AG am 6. Dezember 2024 über die Ausführung von 71.887 Orders im November, was einer Steigerung von 21,84 % im Vergleich zum Vormonat und 52,69 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen betrug 153,06 Milliarden Euro, was ebenfalls einen Anstieg darstellt.

Insgesamt zeigt die sino AG eine positive Perspektive für ihre Beteiligung an Trade Republic, während gleichzeitig die Herausforderungen im Kundenservice des Unternehmens thematisiert werden.

Die sino Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,96 % und einem Kurs von 65,50EUR auf Tradegate (06. Dezember 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.