Siemens: Analysten sehen großes Potenzial – Neuer Standort in Gotha eröffnet!

Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie von Siemens mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Overweight" belassen. In einem am Freitag veröffentlichten Ausblick auf die europäische Investitionsgüterbranche für 2025 prognostiziert Analyst Andrew Wilson einen anhaltenden Wandel von zyklischen zu qualitativ hochwertigen Investitionen. Trotz dieser positiven Einschätzung weist Wilson auf die erhöhte geopolitische Unsicherheit und die hohen Bewertungen hin, die nur begrenzten Spielraum für negative Überraschungen lassen. Zu seinen Favoriten in der Branche zählen neben Siemens auch Andritz, Ashtead und IMI.

Parallel zu dieser Analyse hat die Thüringer Siemens-Niederlassung in Gotha einen neuen Standort eröffnet, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. In der neuen Einrichtung sollen Schaltschränke montiert werden, da die bisherigen Kapazitäten in Waltershausen nicht mehr ausreichten. Der neue Standort in Gotha beschäftigt derzeit 22 Mitarbeiter, und es sind kurzfristig Neueinstellungen geplant. Mittelfristig strebt Siemens an, das Montagevolumen am neuen Standort zu verdoppeln. Die frei gewordenen Flächen in Waltershausen sollen für ein zusätzliches Prüffeld genutzt werden.