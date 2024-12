Jeff Bezos über Trump: Optimismus und Unterstützung für Bürokratieabbau!

In Bezug auf Elon Musk, der als Berater der künftigen US-Regierung fungieren soll, äußerte Bezos, dass er nicht glaube, dass Musk seine Position zu seinem eigenen Vorteil nutzen oder gegen Konkurrenten vorgehen werde. Diese Bemerkung ist besonders relevant, da Bezos und Musk im Wettbewerb im Bereich der Raumfahrt stehen, wobei Bezos mit seiner Firma Blue Origin an staatlichen Aufträgen interessiert ist.

Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, äußerte sich in einem Interview mit der "New York Times" optimistisch über die bevorstehende zweite Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident. Bezos beschrieb Trump als "ruhiger, selbstbewusster und ausgeglichener" im Vergleich zu seiner ersten Amtszeit. Besonders lobte Bezos Trumps Vorhaben, Bürokratie abzubauen, und bot seine Unterstützung an, um die Vielzahl an Vorschriften im Land zu reduzieren.

Bezos, der auch Eigentümer der "Washington Post" ist, verteidigte die Entscheidung der Zeitung, im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen keine Empfehlung für Kamala Harris abzugeben. Er betonte, dass die Zeitung weiterhin kritisch über alle Präsidenten berichten werde und wies darauf hin, dass die Presse nicht der Feind sei, wie Trump oft behauptet. Bezos erklärte, dass er versuchen werde, Trump von dieser Sichtweise zu überzeugen.

In einem anderen Wirtschaftsbericht wurde die Expansion des Lebensmittelversenders Knuspr im Rhein-Main-Gebiet und weiteren deutschen Ballungsräumen thematisiert. Ab sofort können Prime-Kunden in München und Frankfurt aus einem Sortiment von rund 15.000 Produkten über die Amazon-Plattform bestellen. Knuspr, ein Ableger der tschechischen Rohlik-Gruppe, plant, die Anzahl der täglichen Bestellungen in seinem Logistikzentrum in Bischofsheim bis Ende nächsten Jahres auf etwa 5.000 zu verdoppeln.

Das Unternehmen betreibt ein hochautomatisiertes Logistikzentrum und beliefert bereits mehrere Städte in der Umgebung. Knuspr bietet eine breite Palette an frischen, gekühlten und tiefgefrorenen Lebensmitteln sowie regionalen Produkten an. Laut Geschäftsführer Mark Hübner ist das Geschäftsmodell in Tschechien und Ungarn bereits profitabel, und auch im Großraum München erzielt Knuspr bereits operative Gewinne. Die Kombination aus hochwertigen Lebensmitteln, gezieltem Marketing und einem hohen Automatisierungsgrad wird als Schlüssel zum Erfolg angesehen.

Insgesamt zeigen die Entwicklungen sowohl bei Bezos als auch bei Knuspr, wie sich die Dynamik in der Wirtschaft und im Einzelhandel verändert und welche Strategien Unternehmen verfolgen, um in einem wettbewerbsintensiven Umfeld erfolgreich zu sein.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 227,0EUR auf Nasdaq (07. Dezember 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.