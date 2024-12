Verve Group SE: GBC AG empfiehlt Kauf – Kursziel 6,70 EUR in Sicht!

Am 5. Dezember 2024 veröffentlichte die GBC AG eine Research-Studie zur Verve Group SE, in der das Unternehmen als "Kaufen" eingestuft und ein Kursziel von 6,70 EUR festgelegt wurde. Die Analyse basiert auf den Ergebnissen der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024, die am 28. November 2024 veröffentlicht wurden. Verve Group, ein Akteur im Ad-Tech-Sektor, konnte in diesem Zeitraum seine digitalen Umsatzerlöse um 31,1 % auf 292,78 Millionen EUR steigern, was vor allem auf die Erholung des Werbemarktes und die Nachfrage nach ID-losen Werbelösungen zurückzuführen ist.

Die Net-$-Expansion-Rate stieg auf 108 %, was auf eine verstärkte Nachfrage von neuen und bestehenden Kunden hinweist. Die Anzahl der großen Softwarekunden wuchs um 55,9 % auf 1.076, und das digitale Werbevolumen erhöhte sich um 31,2 % auf 244 Milliarden Anzeigen. Der Umsatzanteil aus dem US-Markt betrug etwa 80 %, wobei das Hauptgeschäftsfeld, die Supply Side Plattform, 88,5 % der Gesamterlöse ausmachte.