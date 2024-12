Boeing vor Gericht: Richter lehnt Deal ab – Aktien fallen nach Rückschlag!

Das Justizministerium stellte bereits im Mai fest, dass Boeing gegen die Bedingungen der ursprünglichen Vereinbarung verstoßen hatte, was zu einem möglichen Gerichtsprozess und strengeren Auflagen hätte führen können. Der Richter bemängelte, dass der Aufpasser für Boeing von der Regierung und nicht vom Gericht ausgewählt werden sollte. Er stimmte den Bedenken der Hinterbliebenen zu, dass die Regierung nicht in der Lage gewesen sei, die Einhaltung der ersten Vereinbarung zu gewährleisten. Zudem sollte bei der Auswahl des Aufsehers auch auf Inklusionskriterien geachtet werden, was der Richter als irrelevant für den Fall erachtete.

Ein weiterer Grund für die Überprüfung der Vereinbarung war ein Beinahe-Unglück im Januar, bei dem ein Rumpf-Fragment einer fast neuen Boeing-Maschine während des Steigflugs herausbrach. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, da die Plätze neben dem Loch nicht besetzt waren. Die Abstürze von 2018 und 2019 wurden durch eine fehlerhafte Software verursacht, die die Steuerung der Flugzeuge übermäßig beeinflusste und letztlich zu den tragischen Vorfällen führte.

In einem weiteren wirtschaftlichen Kontext zeigt der US-Arbeitsmarkt im November eine unerwartete Erholung mit der Schaffung von 227.000 neuen Stellen, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Trotz eines Anstiegs der Arbeitslosenquote auf 4,2 Prozent bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt robust, was auch die Lohnentwicklung betrifft. Die Löhne stiegen um 0,4 Prozent im Monatsvergleich und um 4,0 Prozent im Jahresvergleich, was potenziell Auswirkungen auf die Geldpolitik der US-Notenbank haben könnte.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 153,9EUR auf NYSE (07. Dezember 2024, 02:04 Uhr) gehandelt.