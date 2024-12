freenet AG hebt Prognosen an: Kursanstieg und neues Vertrauen der Anleger!

Die freenet AG hat am 5. Dezember 2024 eine Anhebung ihrer Prognosen für die finanziellen Kennzahlen EBITDA und Free Cashflow bekannt gegeben. Diese Anpassung erfolgt aufgrund des einmaligen Verkaufs von nicht mehr benötigten IP-Adressen, der dem Unternehmen insgesamt etwa 32 Millionen Euro einbringen wird. Der Erlös aus diesem Verkauf wird in zwei Tranchen realisiert: etwa 18 Millionen Euro fließen 2024 und 14 Millionen Euro 2025. Die neuen Prognosen sehen ein EBITDA zwischen 515 und 530 Millionen Euro vor, was eine Erhöhung gegenüber der vorherigen Schätzung von 500 bis 515 Millionen Euro darstellt. Der Free Cashflow wird nun auf 285 bis 300 Millionen Euro angehoben, zuvor lag die Schätzung bei 270 bis 285 Millionen Euro.

Die positive Nachricht führte zu einem Kursanstieg der freenet-Aktie, die am Freitag um fast zwei Prozent zulegte und damit zu den Gewinnern im MDAX gehörte. Analysten, darunter Lars Vom-Cleff von Deutsche Bank Research, bewerten die angehobenen Jahresziele als „vorzeitiges Weihnachtsgeschenk“ und haben das Kursziel für die Aktie von 34 auf 36 Euro angehoben. Dies spiegelt das Vertrauen in die künftige Entwicklung des Unternehmens wider, das sich in einem wettbewerbsintensiven Markt behauptet.