Airbus: Weniger Stellenabbau als befürchtet – Was bedeutet das für Deutschland?

Die betroffenen Standorte in Deutschland sind Ottobrunn, Friedrichshafen, Manching, Bremen, Backnang und Ulm. Pretzl äußerte sich besorgt über die Auswirkungen des Stellenabbaus auf einige Standorte und forderte die deutsche Politik auf, sich stärker für die Arbeitsplätze und Technologien in der Branche einzusetzen. Er kritisierte zudem die wiederholte Reorganisation innerhalb eines Jahres und die unzureichende Vertretung deutscher Manager in der Leitung des Raumfahrtbereichs.

Airbus hat angekündigt, dass der Stellenabbau in seiner Rüstungs- und Raumfahrtsparte geringer ausfällt als ursprünglich befürchtet. Insgesamt sind in Deutschland 689 Arbeitsplätze betroffen, während in Großbritannien, Frankreich und Spanien 1.354 Stellen wegfallen. Der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Thomas Pretzl, betonte, dass betriebsbedingte Kündigungen bereits vor den Verhandlungen ausgeschlossen werden konnten. Ursprünglich hatte Airbus bis Mitte 2026 den Abbau von bis zu 2.500 Stellen in dieser Sparte angekündigt, nun beläuft sich die Zahl auf insgesamt 2.043, wobei der Schwerpunkt auf der Verwaltung und dem Raumfahrtbereich liegt.

Die Rüstungs- und Raumfahrtsparte von Airbus beschäftigt in Europa rund 35.000 Menschen. Während das Geschäft mit Militärflugzeugen und Cyber-Sicherheit floriert, sieht sich der Raumfahrtbereich mit hohen Abschreibungen konfrontiert. Der Markt für Telekommunikations- und Navigationssatelliten steht unter Druck, insbesondere durch die wachsende Konkurrenz von Unternehmen wie SpaceX, das mittlerweile der größte Satellitenbetreiber der Welt ist. Der Markt für traditionelle geostationäre Satelliten hat sich in den letzten Jahren halbiert. Um sich in diesem dynamischen Umfeld zu behaupten, plant Airbus, den einzelnen Bereichen mehr Eigenverantwortung zu geben und die Organisationsstruktur zu verschlanken.

In einem weiteren Bereich hat Airbus im November 84 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, was die Gesamtzahl der Auslieferungen in diesem Jahr auf 643 erhöht. Das Unternehmen strebt an, bis Ende des Jahres insgesamt 770 Passagierjets auszuliefern. Trotz der Herausforderungen durch Lieferprobleme bei Triebwerksherstellern zeigt sich Airbus optimistisch, dass die Auslieferungen zum Jahresende anziehen werden. Die Bruttobestellungen im November lagen bei 30 Maschinen, was auf eine anhaltende Nachfrage hinweist.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 154,9EUR auf Tradegate (06. Dezember 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.