Umsatzsprung bei Cantourage: Prognosen für 2024 stark angehoben!

Die Cantourage Group SE hat am 5. Dezember 2024 ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für das Geschäftsjahr 2024 aufgrund einer außergewöhnlich starken Umsatzentwicklung im November angehoben. Der Umsatz für November betrug 7,2 Millionen Euro, was einer Steigerung von 30 % im Vergleich zum vorherigen Monat entspricht. Dies führt zu einer Gesamtjahresprognose von 46 bis 50 Millionen Euro Umsatz und einem EBITDA zwischen 3 und 4 Millionen Euro. Die vorherige Prognose lag bei mindestens 40 Millionen Euro Umsatz und 2 Millionen Euro EBITDA.

Die beeindruckende Umsatzentwicklung ist auf die verstärkte Nachfrage nach medizinischem Cannabis zurückzuführen, die durch die Reklassifizierung von Cannabis in Deutschland begünstigt wurde. Diese Änderung, die im April 2024 in Kraft trat, erleichtert den Patienten den Zugang zu Rezepten. Schätzungen zufolge hat sich die Anzahl der Cannabis-Patienten in Deutschland auf 500.000 bis 600.000 verdoppelt. Zudem verzeichnet Cantourage eine steigende Nachfrage in ihrer Behandlungseinrichtung im Vereinigten Königreich.