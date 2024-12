Euro-Stärke trotz Frankreich-Krise: So reagiert der Markt!

Am Donnerstag hat der Euro im US-Handel seine Kursgewinne weiter ausgebaut und erreichte einen Stand von 1,0587 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0540 Dollar fest, was eine Erhöhung im Vergleich zum Vortag darstellt. Trotz einer Regierungskrise in Frankreich, die durch ein erfolgreiches Misstrauensvotum gegen Premierminister Michel Barnier ausgelöst wurde, zeigte sich der Euro unbeeindruckt. Präsident Emmanuel Macron plant, schnell einen neuen Regierungschef zu ernennen. Die Märkte reagierten gelassen auf die politischen Turbulenzen, da die Niederlage Barnier in der Nationalversammlung erwartet wurde.

Am Freitag hielt der Euro sein Niveau aus dem europäischen Handel und kostete zuletzt 1,0554 US-Dollar. Der Referenzkurs der EZB lag bei 1,0581 Dollar. Der US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag veröffentlicht wurde, sorgte nur für kurzfristige Ausschläge am Devisenmarkt. Die Beschäftigtenzahl stieg wie erwartet, was auf einen robusten US-Arbeitsmarkt hinweist, auch wenn die Arbeitslosenquote leicht anstieg. Christoph Balz von der Commerzbank merkte an, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinsen weiter senken könnte, jedoch das Tempo möglicherweise verlangsamen wird.

Insgesamt zeigt sich der Euro stark, insbesondere nach den positiven Konjunkturdaten aus Deutschland, die trotz eines Rückgangs im Auftragseingang im Oktober nicht so stark ausfielen wie befürchtet. Analysten führen den Anstieg des Euro auch auf die geringe Wahrscheinlichkeit einer signifikanten Zinssenkung durch die EZB zurück. Die Stimmung unter den Einkaufsmanagern in der Eurozone hat sich verbessert, was die Erwartungen an eine Zinssenkung weiter dämpft. Trotz schwacher Konjunkturdaten aus Deutschland, die auf eine anhaltende Wirtschaftsflaute hindeuten, konnte der Euro seine Position behaupten und legte am Donnerstag um mehr als einen halben Cent zu.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 1,057USD auf Forex (06. Dezember 2024, 23:00 Uhr) gehandelt.