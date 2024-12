KKR plant Übernahme von Encavis: Ein neuer Schritt in der Energiewende!

Die Übernahme ist Teil einer strategischen Initiative von KKR, die darauf abzielt, die Kontrolle über Encavis zu festigen und das Unternehmen in eine private Struktur zu überführen. Vorstand und Aufsichtsrat von Encavis haben dem Angebot zugestimmt und empfehlen den Aktionären, das Angebot anzunehmen. Die geplanten Schritte zur Beendigung der Börsennotierung und zur Umstellung auf den Freiverkehr sind bereits in der Delisting-Vereinbarung festgelegt.

Der US-Finanzinvestor KKR plant, die verbleibenden Anteile an der Encavis AG, einem Betreiber von Solar- und Windparks, zu erwerben. Aktuell hält KKR bereits etwa 87,73 Prozent der Aktien des Unternehmens und hat ein öffentliches Übernahmeangebot in Höhe von 17,50 Euro pro Aktie unterbreitet. Diese Offerte bewertet Encavis insgesamt mit über 2,8 Milliarden Euro. KKR beabsichtigt, Encavis von der Börse zu nehmen, was durch eine bereits abgeschlossene Delisting-Vereinbarung unterstützt wird. Diese Vereinbarung sieht vor, dass Encavis vor Ablauf der Annahmefrist den Widerruf der Zulassung der Aktien zum regulierten Markt beantragt.

Encavis ist ein bedeutender Akteur im Bereich der erneuerbaren Energien in Europa und betreibt Wind- und Solarparks in mehreren Ländern. Das Unternehmen hat kürzlich seinen größten Solarpark in Deutschland in Betrieb genommen, was die installierte Kapazität auf 700 MW erhöht. Diese Entwicklungen unterstreichen das Wachstum und die Ambitionen von Encavis im Bereich der nachhaltigen Energieerzeugung.

KKR hat sich in den letzten Jahren verstärkt auf Investitionen in den Bereich erneuerbare Energien konzentriert, was die Übernahme von Encavis als Teil einer breiteren Strategie zur Förderung nachhaltiger Investitionen positioniert. Die Entscheidung, Encavis von der Börse zu nehmen, könnte dem Unternehmen mehr Flexibilität und Ressourcen bieten, um seine Wachstumsziele zu verfolgen und die Erzeugungskapazität weiter auszubauen.

Insgesamt stellt die Übernahme von Encavis durch KKR einen bedeutenden Schritt in der Konsolidierung des Marktes für erneuerbare Energien dar und könnte weitreichende Auswirkungen auf die Branche haben, insbesondere in Bezug auf Investitionen und die Entwicklung neuer Projekte im Bereich der nachhaltigen Energie.

Die ENCAVIS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 17,40EUR auf Tradegate (06. Dezember 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.