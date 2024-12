Renditen deutscher Anleihen sinken: US-Arbeitsmarktbericht sorgt für Unsicherheit

Schwache Daten aus der deutschen Industrie belasteten die Anleihen zusätzlich. Im Oktober fiel die Gesamtproduktion um 1,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat, während Volkswirte einen Anstieg um 1,0 Prozent prognostiziert hatten. Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg merkte an, dass die Industrie den Start ins Schlussquartal verpatzt habe, was die Aussichten auf einen versöhnlichen Jahresabschluss für die deutsche Wirtschaft weiter trübt.

Am Freitag gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen nach, was sich in einem Rückgang des Euro-Bund-Futures um 0,19 Prozent auf 136,09 Punkte niederschlug. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,12 Prozent. Der US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag veröffentlicht wurde, bot dem Markt keine klare Richtung. Die Beschäftigtenzahl stieg wie erwartet, jedoch erhöhte sich die Arbeitslosenquote leicht. Christoph Balz, Volkswirt bei der Commerzbank, kommentierte, dass der US-Arbeitsmarkt robust bleibe, während die amerikanische Notenbank möglicherweise die Zinsen weiter senken, aber das Tempo verlangsamen könnte.

Im Gegensatz dazu entspannte sich die Lage am französischen Anleihemarkt, wo die Renditen erneut zurückgingen. Staatspräsident Emmanuel Macron kündigte an, in den kommenden Tagen einen neuen Premierminister zu benennen, was die Hoffnung auf eine baldige Verabschiedung des Haushalts in den Finanzmärkten nährte.

Die Finanzmärkte warteten gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht für November, der am Nachmittag veröffentlicht werden sollte. Experten der Dekabank wiesen auf die hohe Unsicherheit hin, die durch den schwachen Vormonat aufgrund von Hurrikan-Ereignissen entstanden war. Dennoch wird allgemein erwartet, dass die Märkte auch bei einem starken Anstieg der Beschäftigung von einer Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte am 18. Dezember in den USA ausgehen.

In den Tagen zuvor hatten die Kurse deutscher Staatsanleihen ebenfalls nachgegeben, was sich in einem Rückgang des Euro-Bund-Futures und einem Anstieg der Renditen widerspiegelte. Die Unsicherheit über die politische Lage in Frankreich und die anstehenden Entscheidungen der US-Notenbank trugen zur Volatilität bei. Die Marktteilnehmer zeigten sich zwar besorgt über die Situation in Frankreich, blieben jedoch optimistisch hinsichtlich der Haushaltskonsolidierung in der zweitgrößten Volkswirtschaft des Euroraums.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 136,3EUR auf L&S Exchange (06. Dezember 2024, 23:00 Uhr) gehandelt.